Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров 27 января по итогам переговоров в Бишкеке подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, в присутствии глав государств произошёл обмен более чем 25 двусторонними документами.

Один из наиболее важных среди них — протокол об обмене ратификационными грамотами договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы. Напомним, парламенты двух стран ратифицировали этот договор и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища в ноябре 2022 года.

Кроме того, министры и главы ведомств обменялись в присутствии президентов двух стран следующими подписанными документами: