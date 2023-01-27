Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров 27 января по итогам переговоров в Бишкеке подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, в присутствии глав государств произошёл обмен более чем 25 двусторонними документами.
Один из наиболее важных среди них — протокол об обмене ратификационными грамотами договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы. Напомним, парламенты двух стран ратифицировали этот договор и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища в ноябре 2022 года.
Кроме того, министры и главы ведомств обменялись в присутствии президентов двух стран следующими подписанными документами:
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Протокол о внесении изменения и дополнения в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года;
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстана;
- Протокол о внесении изменений в межправительственный меморандум о взаимопонимании о создании Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях от 6 сентября 2017 года;
- Межправительственная программа стратегического торгово-экономического партнёрства на 2023−2025 годы;
- Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Узбекистана и Кыргызстана в области сельского хозяйства;
- Протокол между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли;
- Протокол между этими же ведомствами в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций;
- Соглашение о сотрудничестве между министерствами энергетики Узбекистана и Кыргызстана в сфере энергетики;
- Соглашение по развитию развития сотрудничества в угольной промышленности между министерствами энергетики Узбекистана и Кыргызстана;
- Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между министерствами энергетики Узбекистана и Кыргызстана;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерством экономики и коммерции Кыргызстана по развитию приоритетных направлений промышленности;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызстана;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством молодёжной политики и спорта Узбекистана и Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана;
- План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном;
- Соглашение о сотрудничестве между хокимиятом Джизакской области Узбекистана и аппаратом полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
- Комплексная программа («дорожная карта») по расширению сотрудничества между Андижанской областью Узбекистана и Ошской областью Кыргызстана на 2023−2025 годы;
- Комплексная программа («дорожная карта») по расширению сотрудничества между хокимиятом Ферганской области Узбекистана и администрацией Баткенской области Кыргызстана на 2023−2025 годы;
- Комплексная программа («дорожная карта») по расширению сотрудничества между хокимиятом Наманганской области Узбекистана и администрацией Джалал-Абадской области Кыргызстана на 2023−2025 годы.
- «Дорожная карта» по расширению сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Иссык-Кульской областью Кыргызстана на 2023−2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между ассоциацией «Узэлтехсаноат» и Министерством энергетики Кыргызстана;
- Меморандум о сотрудничестве между СП ООО Baxodir Log’on Tekstil (Узбекистан) и аппаратом полномочного представителя президента Кыргызстана в Нарынской области.