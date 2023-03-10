Председатель Кабинета министров Кыргызстана — руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров 8−10 марта провёл рабочий визит в Узбекистан. По его итогам в пятницу подписан пакет из 15 документов, сообщила пресс-служба главы правительства Кыргызстана.

В список подписанных документов входят:

план совместных действий («дорожная карта») по реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан (26−27 января 2023 года, Бишкек);

«дорожная карта» по созданию торговых центров (торговых домов) Made in Kyrgyzstan в Ташкенте и Made in Uzbekistan в Бишкеке по оптово-розничной торговле;

«дорожная карта» по продвижению приоритетных проектов между Узбекистаном и Кыргызстаном;

соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между АО «Узавтосаноат» (Узбекистан), ООО «ДТ Техник» и АО «НУР» (Кыргызстан);

договор о сотрудничестве между открытым акционерным обществом АО «Тошэлектроаппарат» (Узбекистан) и Транснациональной корпорацией «Дастан» (Кыргызстан) по изготовлению, сборке и выпуску умных счётчиков;

договор между ООО «Узкимеимпекс» (Узбекистан) и госпредприятием «Кыргыз комур» при Министерстве энергетики Кыргызстана по поставке угля (экспорт) на сумму 10 млн долларов;

соглашение о стратегическом партнёрстве между ООО «ЧирчикМашАгро» (Узбекистан) и Бишкекским машиностроительным заводом (Кыргызстан);

протокол первого заседания узбекско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства;

меморандум о взаимопонимании между ГУП «Агросервис оператор» (Узбекистан) и Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана по реализации совместных проектов в области садоводства и плодово-ягодных культур;

меморандум о сотрудничестве между НИИ рыбоводства при Комитете ветеринарии и развития животноводства Узбекистана и Департаментом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Кыргызстана.

меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в области органического сельского хозяйства между НИИ по карантину и защите растений Агентства по карантину и защите растений Узбекистана и Департаментом органического сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана;

инвестиционные договора между ООО Baxodir Log`on Tekstil (Узбекистан) и Ак-Моюнским, Кара-Моюнским, Эмгек-Талинским, Сары-Ойским, Учкунским, Ак-Кудукским, Ак-Талским и Баетовским айыл окмоту (сельскими управами Кыргызстана) по освоению земельных участков для выращивания сельскохозяйственной культуры (контракты на сумму 8 млн долларов);

меморандум о совместном яководстве между ООО Baxodir Log`on Tekstil (Узбекистан) и Ат-Башинской районной администрацией Нарынской области Кыргызстана;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО Mega Farm Service (Узбекистан) и ООО Vision group (Кыргызстан) по реализации проекта создания совместного фармацевтического производства в Кыргызстане (контракт на 10 млн долларов);

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО Child toys corporation (Узбекистан) и ООО Halmion Prom (Кыргызстан) по созданию совместного производства пластиковых труб, пластиковых изделий и мебели в Кыргызстане (контракт на 3 млн долларов);

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между торгово-производственным предприятием Sayqal (Узбекистан) и ООО «Тооке ЖТ» (Кыргызстан) (контракт на сумму 500 тыс долларов США).

Акылбека Жапарова в ходе его визита в Узбекистан также приняли премьер-министр Абдулла Арипов и президент страны Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул важность скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых.

«Мы имеем все возможности для достижения отметки в 2 млрд долларов взаимного товарооборота и выступаем за скорейшую реализацию крупнейших совместных проектов, в частности строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — заявил на встрече Абдулла Арипов.