Общенациональное движение «Юксалиш» выразило солидарность с Центральным банком Узбекистана и призвало пересмотреть решение о введении порядка предоставления информации о p2p-переводах по банковским картам в налоговые органы.

После либерализации валютного рынка, развития электронных платёжных систем и устранения проблемы с наличностью у населения возросло доверие к банковской системе и национальной валюте, отметили в организации. Среди узбекистанцев активно формируется культура безналичных расчетов.

Однако с 1 мая вступил в силу порядок, согласно которому платёжные организации должны оформлять электронные счёт-фактуры по переводам денежных средств физических лиц с карты на карту (p2p), то есть передавать эти данные в налоговые органы.

В «Юксалиш» отметили, что это решение вызывает резонные возражения общественности и противоречит нормам, установленным в новой редакции Конституции, имеющей высшую юридическую силу и вступившей в силу с 1 мая.

В частности, Конституция гарантирует тайну банковских операций (статья 41) и незыблемость прав и свобод человека, закреплённых в Конституции и законах, никто не вправе без суда лишать или ограничивать их (статья 20).

По мнению участников движения, это решение будет иметь обратный эффект и может привести к следующим негативным последствиям:

серьёзно подорвёт принцип законности в стране, нарушая конституционные права граждан;

увеличится спрос на наличные расчёты, средства из банковской системы перекочуют на неформальный рынок, а на деле расширятся масштабы теневой экономики;

решение приведёт к увеличению разрыва между наличными и безналичными платежами.

«В связи с этим считаем, что важно отдавать приоритет таким аспектам, как эффективное использование имеющихся возможностей, проведение равной и справедливой налоговой политики в отношении налогоплательщиков, следование принципам рыночной экономики», — говорится в заявлении.

Накануне глава Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отметил, что регулятор негативно относится к порядку по составлению электронных счёт-фактур за переводы между физлицами и его позиция «более категорична, чем обсуждения в СМИ». Он заявил, что для истребования у банков информации о p2p-переводах должно быть принято соответствующее положение, которое не может быть передано банкам без согласования с ЦБ.