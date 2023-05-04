Специальная рабочая группа, которая создана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, работает над решением проблемы, связанной с санкциями США против цементного завода «Ахангаранцемента» и его учредителя Akkermann Cement CA. Об этом на пресс-конференции 4 мая сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«Что касается санкций, это действительно вызывает у нас беспокойство. Там (в „Ахангаранцементе“ — ред.) работают свыше 10 тысяч человек. Введение санкций не означает немедленную приостановку работы [предприятия]. Мы работаем с Казначейством Министерства финансов США, со структурой OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США — ред.) по этому вопросу. Предоставлен определённый срок. Эти ограничения непосредственно относятся к их долларовым операциям», — заявил он.

По его словам, санкции пока не касаются операций в национальной валюте и оказания услуг местными банками.

«Опасения [насчёт банков] уместны. Обслуживающий банк может попасть под вторичные санкциями. На основе поручения президента создана рабочая группа, которая работает над решением вопроса вместе с OFAC», — сказал он.

Глава ЦБ отметил, что «Ахангаранцемент» является одним из крупнейших налогоплательщиков страны и обеспечивает трудоустройство местного населения, поэтому «для нас важна бесперебойная работа этого предприятия».

Как мы сообщали ранее, США ввели санкции против цементного завода из Узбекистана «Ахангаранцемент» и компании Akkermann Cement CA, учреждённой компанией из холдинга USM Алишера Усманова, который является гражданином России. В санкциях Евросоюза он назывался «любимым олигархом» президента РФ Владимира Путина.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.

В мае 2021 года компания из Кипра Lamanka Enterprises приобрела 84,197% доли в уставном капитале завода «Ахангаранцемент». Сумма сделки тогда оценивалась в 557,6 млрд сумов. В январе 2022 года Lamanka Enterprises и Giacinttar из Британских Виргинских островов объявили о продаже своих акций в «Ахангаранцементе» за 1,88 трлн сумов. Позже стало известно, что покупателем акций стала Akkermann Cement CA, учреждённая компанией из холдинга USM Алишера Усманова.

США также ввели санкции против Digital Invest, владеющей долей в Ucell и оператором системы маркировки в Узбекистане, а также предприятий Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia. Под ограничения также попали граждане и уроженцы Узбекистана.