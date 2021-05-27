Кипрская компания Lamanka Enterprises Limited стала владельцем 4,14 млн простых акций или 84,197% доли в уставном капитале АО «Ахангаранцемент», следует из данных фондовой биржи «Тошкент».

Сделка купли-продажи пакета акций зарегистрирована 25 мая. Объём сделки составил 557,68 млрд сумов, став крупнейшей сделкой на фондовой бирже, пишет «КорпИнфо». Изначально предполагалось, что сумма сделки будет на уровне 429 млрд сумов.

Цена за акцию в сделке составила 134,67 тысяч сумов/шт при номинальной стоимости — 1000 сумов/шт и текущей биржевой котировке — 759,2 тысяч сумов/шт.

Lamanka Enterprises Limited зарегистрирована в Кипре 15 ноября 2018 года. Директором указан Андреас Нианиас, имя которого совпадает с единственным членом совета директоров щвейцарской холдинговой компании Eurocement Holding AG.

Об «Ахангаранцементе»





По данным Единого госреестра предприятий и организаций, среди акционеров указаны Giacinttar LTD, Avesta Finance и физические лица, но как сообщили «Газете.uz» в Avesta Investmet Group, эта информация уже устарела. Запятую в цифрах необходимо сдвинуть влево.

«Ахангаранцемент» был создан в середине XX века. В 1970 стал комбинатом, в 1980-м — производственным объединением. В 1994 году завод приватизировали и преобразовали в акционерное общество. Долгое время основным владельцем предприятия был Zeromax, у которого российский «Евроцемент» и купил 75,5% акций в 2006 году. В дальнейшем эта доля была увеличена до 83,9%.

Как рассказывает Spot, в 2014 году у предприятия были проблемы — ныне ликвидированный Госкомконкуренции тогда требовал признать приватизацию 1994 года незаконной, а хозяйственный суд Ташкентской области накладывал арест на имущество и банковские счета завода. Помимо этого, от предприятия требовали доплатить налоги. После нескольких судебных слушаний и апелляций стороны смогли уладить вопросы.

В 2020 году крупнейший производитель цемента в России перешёл под контроль Сбербанка за долги и выставлен на продажу.

«Ахангаранцемент» входит в число наиболее крупных налогоплательщиков страны, а также считается одной из компаний, доминирующих на рынке. Чистая прибыль завода по итогам 2019 года составила 179,8 млрд сумов, за 9 месяцев 2020 года — 187,1 млрд сумов, по итогам первого квартала 2021 года — 24,8 млрд сумов.