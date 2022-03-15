В Туркменистане 12 марта состоялись президентские выборы. Сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — Сердар Бердымухамедов набрал 72,9% голосов и, таким образом, был признан избранным президентом Туркменистана, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Явка избирателей составила 97,1%, в волеизъявлении приняли участие свыше 3,3 миллионов граждан.

В выборах участвовали 9 кандидатов. Голоса избирателей распределились следующим образом:

заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов — 72,97%;

проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев — 11,09%;

заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов — 7,22%,

главный врач санатория «Аваза», депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов — 2,22%;

директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов — 2,02%,

начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев — 1,16%;

председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов — 1,15%;

директор хозяйственного общества Wepaly gurluşyk Мередов Бабамурат Тиркешович — 1,08%;

директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев — 1,09% голосов.

Инаугурация избранного президента Туркменистана пройдет 19 марта.



Напомним, внеочередные выборы в Туркменистане были объявлены в середине февраля после того, как Гурбангулы Бердымухамедов, выступая перед Халк Маслахаты, заявил, что намерен сосредоточиться на деятельности в качестве председателя Халк Маслахаты, а дорогу к государственному управлению надо дать молодым руководителям.