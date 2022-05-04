Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (Reporters sans frontières, RSF) 3 мая, во Всемирный день свободы печати, опубликовала Всемирный индекс свободы прессы за 2022 год.

Узбекистан в 20-м по счёту рейтинге занял 133-е место из 180 стран и территорий. В рейтинге прошлого года страна была на 24 позиции ниже — на 157-м месте. Это произошло в связи с изменением методологии рейтинга, в котором свобода прессы определена как «эффективная возможность для журналистов — как отдельных лиц, так и коллективов — отбирать, производить и распространять информацию в интересах общества, независимо от политического, экономического, правового и социального вмешательства и без угрозы их физической и психической безопасности».

Работая с комитетом из семи экспертов из мира науки и СМИ, RSF ввёл пять новых показателей, которые позволяют отразить «всю сложность свободы прессы»: политический контекст, правовая база, экономический контекст, социально-культурный контекст и безопасность (каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100 баллов). Исследование проводилось путём опроса сотен журналистов, учёных и правозащитников с использованием обновлённого вопросника (123 вопроса) в течение прошлого года. Для некоторых территорий, где ситуация резко изменилась (Россия, Украина и Мали), с января по март 2022 года были проведены обновления.

«В связи с этим изменением в методологии к сравнению позиций и числа баллов между 2021 и 2022 годами следует относиться с осторожностью», — предупреждают авторы рейтинга. Позиции в рейтинге резко повысились у многих стран, включая соседей Узбекистана.

После выхода рейтинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов поздравил представителей медиа-сферы со «значимым успехом, ставшим одним из результатов предпринимаемых под руководством президента нашей страны важных шагов для обеспечения свободы слова, формирования средств массовой информации, выражающих общественное мнение, в качестве «четвёртой власти».

Комил Алламжонов, бывшие пресс-секретарь главы государства, ныне глава попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, также отметил улучшение позиции Узбекистана в рейтинге. «Это означает, что если прессе меньше мешать, у нас есть шанс достичь ещё более высокого результата, чем этот. Как сказал президент, обратного пути нет! Только вперёд!» — написал он.

Обращаясь к журналистам и блогерам, он добавил: «Свобода достигается только через борьбу. Так что не опускайте руки, дорогие коллеги. Если мы это сделаем, испугаемся и разочаруемся, то человеческое достоинство никогда не станет ценностью в этой стране. Права человека, справедливость будут утрачены. Наиболее эффективная вакцина против бешенства — это пресса. Давайте не позволим некоторым людям сжать челюсти на нашем горле. Давайте расширим наши юридические знания. Давайте не будем останавливаться на достигнутом ради будущего нашей нации, наших детей. Давайте станем настоящей четвёртой властью. Всё в наших собственных руках».

Улучшился ли рейтинг Узбекистана

Узбекистан остался в категории стран, где ситуация со свободой СМИ оценивается как «сложная». Всего таких стран 42 (в 2103 году их было 38). «Хорошая» ситуация наблюдается всего в 8 странах (26), «удовлетворительная» — в 40 (27), «проблематичная» — в 62 (69) и «очень тяжёлая» — в рекордных 28 (20).

В кратком обзоре ситуации в Узбекистане говорится, что с 2016 года, когда в стране сменился президент, «условия для СМИ улучшились лишь немного, а критика государственной власти остаётся сложным делом». Авторы отмечают, что власти «в значительной степени» контролируют не только СМИ, но и «ряд блогеров». Правительство «до сих пор не провело реформы, необходимые для отмены законов, допускающих давление на СМИ».

В стране, где 60% населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, популярны группы в социальных сетях. Они позволяют пользователям обмениваться информацией о коррупции, которую официальные СМИ практически не освещают, пишут авторы рейтинга.

Журналисты, которые провели в заключении много лет и освобождены, не были реабилитированы. Блогеры получают угрозы, некоторые арестованы, отмечается в обзоре. Приводится пример Отабека Сатторий, который в мае 2021 года был приговорён к 6,5 годам заключения по обвинению в клевете и вымогательстве. В организации отмечают, что блогер был подставлен.

Заняв 133-ю позицию в рейтинге по сравнению со 157-й за предыдущий год, Узбекистан получил 45,74 балла из 100 возможных, в том числе по политическому контексту — 44,75 (129-е место), правовой базе — 50,88 (136-е), экономическому контексту — 35,71 (123-е), социально-культурному контексту — 53,33 (138-е) и безопасности — 44,03 (129-е). Годом ранее у страны было 49,26 балла, но здесь также стоит учитывать изменение методологии.

Ближайшими соседями Узбекистана по рейтингу оказались Уганда (132-е место) и Алжир (134-е). Казахстан расположился на 122-й строчке (+33 позиции по сравнению с предыдущим годом), Таджикистан — на 152-й (+10), Туркменистан — на 177-й (+1). Кыргызстан занял 72-е место (+7), вновь став единственной страной в Центральной Азии, в которой есть «относительная свобода выражения и прессы, несмотря на нестабильную экономику и распространённую коррупцию среди чиновников».

Лидером рейтинга осталась Норвегия с общим баллом 92,65. За ней следует Дания (90,27), третье место у Швеции (88,84). В первую десятку также вошли Эстония (88,83), Финляндия (88,42), Ирландия (88,3), Португалия (87,07), Коста-Рика (85,92), Литва (84,14) и Лихтенштейн (84,03).

Наихудшие позиции у Северной Кореи (180-е место, -1 по сравнению с предыдущим годом, 13,92 балла из 100), Эритреи (179, +1, 19,62), Ирана (178, -4, 23,22), Туркменистана (177, +1, 25,01), Мьянмы (176, -36, 25,03), Китая (175, +2, 25,17), Вьетнама (174, +1, 26,11), Кубы (173, -2, 27,32), Ирака (172, -9, 28,59) и Сирии (171, +2, 27,32).

«Катастрофические последствия информационного хаоса»

RSF отмечает, что результаты рейтинга свидетельствует «о катастрофических последствиях в 2022 году информационного хаоса — глобализированного и цифрового пространства с ослабленным регулированием, способствующего распространению ложной информации и пропаганды».

«Развитие журналистики мнений по модели Fox News в демократических обществах и широкое распространение каналов дезинформации, усиленных работой социальных сетей, вызывают рост общественных разногласий. На международном уровне асимметрия между открытыми обществами с одной стороны и деспотическими режимами, которые контролируют свои СМИ и свои информационные платформы, ведя пропагандистские войны — с другой — ослабляет демократические режимы. На обоих уровнях эта двойная поляризация является фактором усиления напряжённости,» — говорится в докладе «Репортёров без границ».

Вторжение России (155-е место в рейтинге, -6) в Украину (106-е, -9) в конце февраля «олицетворяет это явление, поскольку оно было предварительно подготовлено пропагандистской войной», пишут авторы. Россия наряду с Беларусью (153-е, +5) вошли в число стран, где СМИ находятся в «очень тяжёлом состоянии».

«Помимо человеческих трагедий, война, которую ведёт Россия в Украине, имеет разрушительные последствия для свободы прессы. За первый месяц российского наступления… минимум пять журналистов и работников СМИ погибли в результате обстрелов… В самой России правительство установило тотальный контроль над информацией, введя масштабную военную цензуру, блокируя СМИ и преследуя непокорных журналистов, вынуждая их к массовой эмиграции», — отмечается в докладе.

«Этот контроль над информацией не ограничивается границами России. Кремль навязывает своё видение войны некоторым из своих соседей, особенно Беларуси». В Центральной Азии власти оказывают давление на СМИ, «чтобы они вели себя более „нейтрально“ в освещении конфликта», говорится в докладе RSF.