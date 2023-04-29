28 апреля в Нью-Йорке (США) было подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сьерра-Леоне, сообщает ИА «Дунё» при МИДе.

Республика Сьерра-Леоне стала 143-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Сьерра-Леоне при ООН Алхаджи Фандай Турай.

Это государство, расположенное в Западной Африке на побережье Атлантического океана, является членом Британского Содружества, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных структур.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений.

Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направления сотрудничества.

«Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Западной Африки», — говорится в сообщении.

В прошлом году Узбекистан установил дипотношения с рядом стран Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна, в том числе с Гайаной, Антигуа и Барбудой, Сент-Винсентом и Гренадинами и Сент-Китсом и Невисом,