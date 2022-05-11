Сент-Винсент и Гренадины стали 140-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

10 мая в Нью-Йорке постоянные представители двух стран при ООН Бахтиёр Ибрагимов и Инга Ронда Кинг подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения. Достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки.

Сент-Винсент и Гренадины — государство Британского Содружества, расположенное в западной части бассейна Карибского моря. Столица — Кингстаун.

С 1 января 2020 года для граждан Сент-Винсента и Гренадин Узбекистан ввёл безвизовый режим сроком на 30 дней.

«Наши государства находятся далеко друг от друга в географическом плане, имеют различные культуры и религии, но их связывают установленные ныне дипломатические узы, что символизирует истинный дух Организации Объединенных Наций», — сказала постпред Сент-Винсента и Гренадин Инга Ронда Кинг.

«Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами бассейна Карибского моря», — отмечает «Дунё».

В марте Узбекистан установил дипотношения с Сент-Китсом и Невисом.