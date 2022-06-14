13 июня в Нью-Йорке подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Антигуа и Барбудой. сообщает ИА «Дунё».

От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Антигуа и Барбуда при ООН Уольтон Альфонсо Вебсон.

Антигуа и Барбуда стала 141-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения. Она расположена в западной части бассейна Карибского моря, является членом Британского Содружества, а также Организации американских государств.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений. Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направления сотрудничества.

«Наше правительство очень радо расширению отношений по всему миру, и Узбекистан является глобальным членом, с которым мы расширили новую семью. Мы верим, что данное соглашение поможет укрепить наши отношения в социальном и культурном измерениях между народами Антигуа и Барбуда и Узбекистана, и мы надеемся и в экономическом плане, поскольку мы работаем вместе во имя глобальной солидарности и глобального мира», — сказал Уольтон Альфонсо Вебсон.

10 мая Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Винсентом и Гренадинами.