Кооперативная Республика Гайана стала 142-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

Совместное коммюнике об установлении дипотношений было подписано в Нью-Йорке (США) 10 октября. От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригез Биркет.

Гайана расположена на северо-восточном побережье Южной Америки, является членом Британского Содружества и Организации американских государств.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений. Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направления сотрудничества.

«Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Южной Америки», — отмечается в сообщении.

В июне Узбекистан установил дипотношения с Антигуа и Барбудой.