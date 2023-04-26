Посол Узбекистана во Франции и Португалии Сардор Рустамбаев на полях международного форума O’zbekistonlik 23 апреля в Париже рассказал «Газете.uz» о сотрудничестве двух стран в восстановлении трамвайного движения в Ташкенте.

По его словам, французская компания Alstom при достижении договорённостей поставит своё оборудование и построит в столице Узбекистана трамвайную линию.

«Более того, [Alstom] оказывает услуги консультанта по разработке оптимальных маршрутов внутри Ташкента. Они будут совместно с нашими властями, хокимиятом Ташкента, Министерством транспорта разрабатывать оптимальные маршруты внутри Ташкента с учётом пассажиропотока, нагрузки. Даже если они не предоставят оборудование, если будет другой поставщик, они [все равно] будут помогать нам делать эту инфраструктуру», — заявил он.

Дипломат отметил, что рассматриваются планы строительства трамвайной линии, речь идёт о потенциальном маршруте на улице Новый Узбекистан, которая соединит Ташкент с «Новым Ташкентом» и будет начинаться от станции метро «Дустлик».

«Это уже легче в плане инфраструктуры — не ломать существующие дороги, а уже сделать линию от ближайшей станции метро до Нового Ташкента. Я не думаю, что там будет маленький пассажиропоток. [Новый Ташкент] фактически будет городом-миллионником. Думаю, очень быстро заполнится. И поэтому на этом этапе мы уже закладываем новую инфраструктуру», — сказал Сардор Рустамбаев.

Что касается возможности поставок самих трамваев со стороны Alstom, по словам посла, узбекская сторона «настаивает на локализации».

«Мы сейчас настаиваем на локализации. Потому что одно дело поставить, другое дело максимально это сделать местным. Поэтому это все предмет разговора, предмет договорённостей. Но самое главное — есть политическая воля президентов двух стран. Была достигнута договорённость, и Франция в этом, в этой сфере она мировой лидер. Поэтому никаких вопросов в их компетенции нет. Все предложения, которые нам дают, и консультации, которые нам будут оказывать, — я думаю, они приведут к тому, что ситуация с трафиком в городе достаточно быстро и достаточно оперативно разгрузится», — заявил он.

«Газета.uz» в ноябре прошлого года сообщала, что Alstom построит трамвайные линии в Ташкенте. Стоимость линий протяжённостью 9,1 км тогда оценивалась в 167,4 млн евро. Соглашение было подписано в Париже во время визита президента Узбекистана.

Министр транспорта Илхом Махкамов подтверждал, что строительством займётся Alstom, но маршруты пока не определены.

Начальник Управления транспорта Анвар Джураев летом 2022 года отмечал, что подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.

В январе этого года Джахонгир Артыкходжаев, бывший тогда хокимом Ташкента, утвердил «дорожную карту» долгосрочной программы в области инфраструктуры, градостроительства, общественного транспорта и локализации стоимостью 1 млрд евро. В документе поручено разработать ТЭО трамвайной линии и программу локализации комплектующих для трамвайных вагонов.

В апреле глава Минтранса Илхом Махкамов отметил, что эксперты предлагают начать работу со строительства трамвайной линии, которая свяжет старый и новый Ташкент. «Они говорят, что если сейчас начать строить трамвай внутри города, мы столкнёмся с ещё большими заторами. Не после запуска трамвая, а во время его строительства. Это потребует очень много времени», — сказал он.