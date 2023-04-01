Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом изучает сообщения о привлечении работников различных отраслей к сбору голосов в рамках проекта инициативного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Комиссия призвала соотечественников, столкнувшихся с принудительным трудом или осведомлённых о таких случаях, обращаться по номерам «1176» и «1092», а также по электронному адресу mk@senat.uz. В организации заверили, что никакая личная информация не будет раскрыта без согласия заявителя.

В организации отметили, что проект «Инициативный бюджет» на портале Open Budget запущен для активного вовлечения населения в формирование государственного бюджета и процесс социально-экономического развития регионов, а также в решение местных проблем.

Ранее сообщалось, что в Ангорском районе Сурхандарьинской области сотрудников бюджетных организаций заставляют голосовать за проекты в сфере дошкольного и школьного образования в рамках программы «Инициативный бюджет». Кроме того, мы сообщали о случае в школе в Аккурганском районе Ташкентской области, где у учеников собирали деньги на покупку SIM-карт для сбора голосов в проекте «Открытый бюджет».