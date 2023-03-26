Пресс-служба Министерства экономики и финансов прокомментировала сообщения в соцсетях о том, что сотрудников бюджетных организаций в Ангорском районе Сурхандарьинской области заставляют голосовать за проекты в сфере дошкольного и школьного образования в рамках программы «Инициативный бюджет».

На сегодняшний день за 33,6 тысячи проектов отдано около 10 млн голосов. Согласно изучениям, есть случаи, когда крупные махалли имеют преимущество при голосовании из-за высокой численности населения.

В министерстве сообщили, что разрабатывают ряд технических и методических решений, чтобы не допустить неравенства при голосовании и создать равные возможности для реализации проектов жителей всех махаллей.

В частности, планируется внедрить механизм идентификации с помощью Face ID. Голоса, отданные верифицированными пользователями, будут равны 5 или 10 голосам, отданным через SMS.

Кроме того, предлагается рассмотреть практику введения повышающего коэффициента для проектов, выдвигаемых жителями махаллей с малой численностью населения, чтобы они могли на равных конкурировать с инициативами жителей крупных махаллей.

В Минэкономфине отметили, что разрабатываются и другие предложения, направленные на обеспечение прозрачности и справедливости голосования.

Разъяснение министра

В ответ на критику об усложнении процесса голосования через систему Face ID, которая может негативно повлиять на активность граждан, министр экономики и финансов Шерзод Кудбиев обвинил своих сотрудников и пресс-службу в «немного непрофессиональном комментарии».

«Никакой системы Face ID и повышающих или понижающих коэффициентов не предусматривается. Это только предложения, направленные против различных инсинуаций и фальсификации голосов, которые разрабатываются в системе министерства. Даже в министерстве ещё не со всем согласовано. Ещё не все выразили своё видение и позицию. Поэтому они немного раньше объявили сырое предложение», — сказал он.

По его словам, при внедрении изменений в работающую систему должен быть проведён опрос и согласование с населением.

Голосование по инициативному бюджету в Узбекистане продлится до 7 апреля. Граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета на общую сумму в 1,7 трлн сумов, проголосовав за проекты по улучшению инфраструктуры, строительству дорог, ремонту и оснащению школ и другие.

С 2023 года граждане смогут распределять 30% от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет».

В сентябре 2022 года завершился второй сезон «Инициативного бюджета», который собрал 7,8 миллиона голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Всего на реализацию предложений граждан запланировано 1,07 трлн сумов. Проект продолжил объединять людей, развивать гражданскую активность и напомнил о важности роли парламента.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» ранее отметила, что инициативное бюджетирование может усилить чувство сопричастности граждан к решению проблемам и улучшить качество жизни. Оно также способно стать эффективным инструментом в достижения Целей устойчивого развития, считает она.