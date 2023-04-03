На портале E-Qaror скрыты решения хокимиятов районов и городов Узбекистана о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции Узбекистана в новой редакции.

Как мы сообщали ранее, и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков 27 марта подписал решение о создании агитационных групп для «полного доведения до широкой общественности содержания и сути изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана и проекта Конституции в новой редакции». В документе говорилось о привлечении в группы более 1000 человек, включая старейшин, учителей, врачей, лидеров молодёжи, помощников хокимов и других, которым должны были помогать свыше 11 тысяч активистов махаллей.

После публикации «Газеты.uz» глава столичной администрации 31 марта отменил своё решение с формулировкой «на основании представления управления юстиции города Ташкента». Редакция направляла запрос в Министерство юстиции с целью узнать причины для внесения представления, но пока не получила ответ.

1 апреля «Газета.uz» обратила внимание, что с портала E-Qaror было удалено решение и. о. хокима Ташкента от 27 марта. На запрос в пресс-службе хокимията не ответили.

Мы писали, что решения о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции в новой редакции могли быть приняты и в других регионах. При поиске решений по ключевому слову «konstitutsiya» система показывала наличие более 80 документов, принятых 25−31 марта. При этом большинство из них были скрыты от общественности (показано красным цветом, см. ниже).

1 апреля при поиске по слову «konstitutsiya» в системе перестали показываться эти документы. А ранее открытые решения хокимов об организации агитационной работы по проекту новой Конституции теперь скрыты.

Например, хоким Самарканда Фазлиддин Умаров 25 марта подписал решение («Газета.uz» сохранила копию) о создании агитационных групп с привлечением более 3360 человек, включая директоров школ, врачей, лидеров молодёжи, помощников хокимов, инспекторов профилактики, активистов и других.

После публикации «Газеты.uz» документ также был скрыт от общественности.





Решения хокимов Куштепинского и Хатырчинского районов (по состоянию на 31 марта и 1 апреля).

«Газета.uz» в ноябре 2022 года рассказывала, как хокимият Ташкента пытался скрыть решение кенгаша о доходах и расходах бюджета города. Министерство юстиции тогда отмечало, что только у хокимов есть право публиковать и ограничивать доступ к документам.

Согласно законодательству, хокимияты могут принимать решения и распоряжения, содержащие сведения, использование которых ограничено. В их числе — сведения об обороне, безопасности, персональных данных, опеке и попечительстве и другие.