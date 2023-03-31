Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков (назначен на этот пост неделю назад) 31 марта отменил подписанное им ранее решение о создании агитационных групп для пропаганды «на высоком уровне» проекта Конституции Узбекистана в новой редакции. Отменённый документ был принят четыре дня назад — 27 марта.

Основанием для отмены решения указано представление Управления юстиции Ташкента от 31 марта. Причины для внесения представления не указаны.

«Газета.uz» писала, что решение предусматривало создание агитационных групп из числа аксакалов и старейшин, представителей общественности, молодёжи, представителей сфер образования, культуры, искусства, литературы и руководителей организаций в махаллях и районах столицы, имеющих «высокую духовность и авторитет». Цель — «доведение до широкой общественности содержания и сути изменений и дополнений» в Конституцию Узбекистана и проекта Конституции в новой редакции.

В группы были включены свыше 1000 человек, включая учителей, врачей, лидеров молодёжи, помощников хокимов и других. Им должны были помогать свыше 11 тысяч активистов махаллей.

Согласно порталу E-Qaror, где публикуются решения хокимов и кенгашей, аналогичные решения (более 80) о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции в новой редакции были приняты и в других регионах страны. При этом большинство таких документов скрыты от общественности. «Газета.uz» направляла по этому поводу запрос в Министерство юстиции.