Хокимият Ташкента 3 ноября опубликовал на портале E-qaror решения кенгаша народных депутатов столицы о доходах и расходах бюджета города за первые шесть месяцев 2022 года. Однако спустя некоторое время документы пропали. После критики общественности информация они были восстановлены.

Система E-qaror, где публикуются решения хокимиятов, за исключением документов для служебного пользования (ДСП), была запущена с 1 июля 2021 года. Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана отмечает, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в этой сфере повысило открытость и помогает предотвращать фальсификацию решений хокимиятов.

На сегодняшний день принято уже более 255 тысяч решений хокимов в электронном виде — без использования бумаги. Это позволило сэкономить 1,2 миллиона листов, или 6 тонн, бумаги. Кроме того, на 25−30% сокращены сроки разработки решений и согласования их с соответствующими организациями, а также устранена возможность подачи проектов решений на подпись хокима в обход юридической службы.

Минюст также отмечает важность установления общественного контроля за решениями хокима — ранее такой возможности не было.

Согласно законодательству, хокимияты в некоторых случаях принимают решения и распоряжения, содержащие сведения, использование которых ограничено (сведения об обороне, безопасности, персональных данных, опеки и попечительства и т. п. )

По постановлению правительства, хоким, который одновременно занимает пост председатель кенгаша, утверждает проект документа электронной цифровой подписью и автоматически публикует подписанный и зарегистрированный документ со специальным номером на главной странице системы (кроме вышеуказанных случаев).

До подписания документа у хокима (главы кенгаша) есть возможность решить, оглашать документ автоматически на портале E-qaror или нет. Такое право есть только у хокима — главы кенгаша. В случае с документами о бюджете Ташкента такие решения принимает хоким Джахонгир Артыкходжаев.

Мониторинг принимаемых хокимом решений осуществляют не только органы юстиции, но и прокуратуры. В частности, органы юстиции выявили, что около 2700 документов хокимиятов были не опубликованы без каких-либо оснований, затем был обеспечен доступ к этим решениям.

В то же время проверяющие установили необоснованную публикацию более 2100 документов, содержащих запретную информацию, в связи с чем к ним был закрыт доступ.

Кроме того, обнаружено 3889 решений и распоряжений хокимов с нарушением законодательства. Органы юстиции приняли 1265 мер воздействия по отмене 3198 из них и приведению их в соответствие с законодательством. В результате отменено и приведено в соответствие с законодательством 2587 решений, 97 ответственных работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Из 3138 проектов документов, представленных в областные органы юстиции на правовую экспертизу, 1130, или 36% (каждый 3-й представленный документ), были признаны нецелесообразными к принятию или отклонены.

В Министерстве юстиции отметили, что в ходе мониторинга встречаются случаи публикации или закрытия доступа к решениям хокимиятов . «Однако изменить или удалить документы, разработанные и принятые через электронную систему E-qaror, путём внешнего вмешательства невозможно», — подчеркнули в пресс-службе.

Минюст поддерживает обеспечение гласности и прозрачности деятельности органов госвласти на местах, установление общественного контроля за публикацией решений хокимиятов и активное участие общественности в этом вопросе, отметили в пресс-службе.