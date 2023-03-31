Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков 27 марта принял решение о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции в новой редакции на высоком уровне.

Согласно документу, агитационные группы создаются из числа аксакалов и старейшин, представителей общественности, молодёжи, сфер образования, культуры, искусства, литературы и руководителей организаций в махаллях и районах Ташкенте, имеющих «высокую духовность и авторитет». Цель — полное доведение до широкой общественности содержания и сути изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана и проекта Конституции в новой редакции.





Депутат Тошпулат Матибаев принял участие в агитационном мероприятии к референдуму по новой Конституции. Фото: хокимият Мирабадского района.

Хоким утвердил состав из 21 представителя общественной группы в Ташкенте по подготовке и проведению политических мероприятий в Узбекистане. В него вошли советник хокима столицы Акмаль Рузитоев, врио начальника Управления развития медико-социальных услуг Ташкента Рахат Набиева, главный специалист отдела координации агитационных групп и работе с женщинами Комитета по делам религий Омила Арипова, председатель Ташкентского городского кенгаша партии «Миллий тикланиш» Отабек Жиянбаев, депутат Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Тошпулат Матибаев, ректор Ташкентского педиатрического мединститута Ботир Даминов и другие.

Группу возглавил Отабек Жиянбаев. Представители группы были закреплены за 12 районами Ташкента.

Шавкат Умурзаков также утвердил список из 1080 членов агитационной группы районов Ташкента. В него вошли старейшины и председатели махаллей, директора, замдиректора школ, учителя, врачи, главврачи поликлиник, лидеры молодёжи, помощники хокимов, писатель, журналист (на пенсии), руководитель компании RWS Optimum, председатель правления «Бектемир-спирт экспериментальный завод», исполнительный директор комбината «Тошкентвино», депутаты районных кенгашей, заведующие районных отделов народного образования, руководители центров культуры и духовности, руководитель районного отдела казначейства, ветераны труда и многие другие.





В Бектемирском районе утверждены 70 членов агитационной группы, Мирзо-Улугбекском — 100, Мирабадском — 70, Алмазарском — 100, Сергелийском — 100, Учтепинском — 100, Чиланзарском — 100, Шайхантахурском — 100, Юнусабадском — 100, Яккасарайском — 70, Янгихаётском — 70, Яшнабадском — 100.

Кроме того, в агитационной работе будут помогать свыше 11 тысяч активистов махаллей, включая старших по улице, аксакалов, домкомов и других.

Агитационное мероприятие в Алмазарском районе Ташкента.

Хоким определил, что местные руководители секторов несут ответственность за подготовку и эффективную организацию политических мероприятий.

Как мы сообщали ранее, в преддверии референдума по Конституции 30 апреля в регионах Узбекистана проводятся агитационные мероприятия и концерты под девизом «Конституция — моя, твоя, наша! Конституция принадлежит нам». На них выступают звёзды эстрады, спортсмены, чиновники и предприниматели, которые рассказывают о вносимых поправках в основной закон, проблемах в прошлом и изменениях, происходящих при действующем президенте.

Кроме того, с середины марта под хэштегом #befarqemasman (небезразличен) публикуются агитационные видео от общественных деятелей, врачей, студентов, членов партий, артистов и других. Аналогичные видео появляются в каналах районных хокимиятов. На канале кастингового агентства JU Casting Agency был объявлен кастинг для съёмок социального ролика про Конституцию на различные роли: предприниматель, настоящие учителя, заключённый, врач, строитель и другие. За роли предлагают 100−200 тысяч сумов. «Бюджет небольшой, так как госпроект, но будут крутить по всем госканалам», — говорится в объявлении.





Согласно порталу E-Qaror, где публикуются решения хокимов и кенгашей, аналогичные решения (свыше 80) о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции в новой редакции приняты и в других регионах. При этом большинство таких документов скрыты от общественности. «Газета.uz» направил запрос в Министерство юстиции.

По закону «О референдуме» граждане Узбекистана, общественные объединения, органы самоуправления граждан вправе беспрепятственно вести агитацию за или против проведения референдума, за или против законопроекта, действующего закона или иного вопроса, выносимого на референдум. Запрещается проведение агитации, сопровождаемой предоставлением гражданам бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг (за исключением информационных), а также выплатой денежных средств. Агитация в день проведения референдума и за день до начала проведения референдума не допускается.