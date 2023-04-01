С 1 апреля 2023 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая повышение пенсий и пособий, снижение разрешённой скорости движения автомобилей до 60 км/ч и другие. Обзор на основе данных Министерства юстиции.

Повышается размер пенсий и пособий

С 1 апреля на 7% повышаются минимальные размеры пенсий и пособий. Сообщалось, что повышение коснётся 4,4 миллиона пенсионеров страны. Предыдущее повышение пенсий было с 1 мая прошлого года.

Снижение скорости движения автомобилей

С 1 апреля в Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах Узбекистана максимальная скорость передвижения транспортных средств снижается с 70 до 60 км/ч. Изначально планировалось снизить скорость во всех населённых пунктах.

При этом на момент публикации пресс-служба ГСБДД не сообщала, когда начнётся применение новых правил и штрафов за их нарушение.

Проезд в метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров

С 1 апреля пенсионеры смогут пользоваться Ташкентским метрополитеном бесплатно. До этого для них проезд был бесплатным только с 10:00 до 16:00.

Субсидии и льготы за альтернативную электроэнергию

С 1 апреля 2023 года физические и юридические лица, установившие установки возобновляемых источников энергии общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от оплаты налога на имущество (по данным установкам), земельного налога (по участкам, занятым данными установками), налога на прибыль (за электроэнергию, реализованную юрлицами для общей сети). Льготы вводятся на три года, в случае их установки с системой накопления электрической энергии мощностью не менее 25% мощности устанавливаемых солнечных панелей — на 10 лет.

Начиная с 1 апреля начнётся реализация программы «Солнечный дом» по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (до 50 кВт) в домохозяйствах населения в регионах.

В рамках программы за каждый кВт/час электроэнергии, произведённой на солнечных панелях, излишки от собственного потребления которой переданы в единую электросеть, выделяется по 1000 сумов субсидии из госбюджета.

Скидка на перевозку импортного угля

Министерству транспорта начиная с 1 апреля поручено обеспечить применение скидок в размере 50% на установленные тарифы, независимо от расстояния железнодорожной перевозки импортного угля на территории Узбекистана.

Изменения в госзакупках, возмещение части страховки, отмена льготы

1 раз в год субъектам среднего предпринимательства возмещается до 50% расходов на страхование имущества в сумме, не превышающей 20 БРВ (до 6 млн сумов).

Для предпринимателей с доходом от деятельности менее 10 млрд сумов вводится 20-процентная квота на госзакупки, в рамках этих закупок в договорах с бюджетными заказчиками предусмотрена предоплата в размере 50%.

При выборе лучших предложений по государственным закупкам и оценке предложений участников тендеров сумма НДС не учитывается. Замминстра финансов и экономики Дилшод Султанов объяснял цель нововведения.

Кроме того, отменяется порядок возмещения предприятиями-экспортёрами медной продукции с высокой добавленной стоимостью затрат, связанных с производством продукции и реализацией ее на внешний рынок, до 6% от стоимости экспорта.

Новшества для педагогов

С 1 апреля к обязательной аттестации не привлекаются педагогические работники со стажем педагогической деятельности 25 лет и более, а также педагогические работники, которым осталось не более 5 лет до выхода на пенсию по возрасту.

Базовые тарифные ставки педагогов учреждений профессионального образования приравниваются соответственно к базовым тарифным ставкам педагогов учреждений общего среднего образования.

Льготы птицеводам

с 1 апреля только птицеводческим хозяйствам, прошедшим регистрацию на сайте «my.vetgov.uz» и соответствующим установленным критериям, будут предоставлены права на государственную поддержку, получение субсидий и пользование иными льготами.

Инвалидность устанавливается без участия граждан

С 1 апреля инвалидность устанавливается на основе межведомственного электронного обмена данными без участия граждан с анатомическими дефектами, имеющих явные признаки инвалидности, а также с заболеваниями и осложнениями с неблагоприятным клиническим прогнозом.

Детские сады в нежилых этажах многоэтажек

Для расширения охвата дошкольным образованием:

разрешается организация деятельности новых дошкольных образовательных организаций на нежилых этажах многоквартирных домов или путём приобретения индивидуально построенного жилья и дальнейшей его реконструкции, ремонта и оснащения;

отменяются ограничения по передаче частным партнёром, построившим здание негосударственной дошкольной образовательной организации на земельном участке, предоставленном в аренду в рамках проекта государственно-частного партнёрства, в залог здания по банковским кредитам для данного проекта.

Члены семей погибших военнослужащих получат социальную поддержку

Единовременное пособие, выплачиваемое членам семьи погибшего военнослужащего (сотрудника), устанавливается в размере 150-кратной суммы должностного оклада по последней занимаемой должности и оклада по-военному (специальному) званию погибшего.

Страховая сумма, выплачиваемая в связи с гибелью военнослужащего (сотрудника) в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих (сотрудников), устанавливается в 200-кратном размере БРВ.

Льготы по налогу на имущество для новых многоэтажных производственных зданий

Предприниматели по вновь построенным многоэтажным производственным зданиям, введённым в эксплуатацию после 1 января 2023 года, уплачивают налог на имущество юридических лиц с месяца ввода их в эксплуатацию на срок не более 3 лет с применением понижающего коэффициента.

Льготы на ввоз сельхозтехники

С 1 апреля вводится единый порядок господдержки закупки сельскохозяйственной техники, произведённой в Узбекистане, в соответствии с которым: