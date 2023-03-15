С 1 апреля 2023 года пенсионеры получат право бесплатного проезда в течение всего времени работы Ташкентского метрополитена, сообщило УзА со ссылкой на постановление президента Узбекистана 15 марта.

Упущенные в связи с этим доходы Ташкентского метрополитена будут покрываться за счёт средств государственного бюджета Узбекистана.

Напомним, с марта 2017 году пенсионеры пользуются правом бесплатного проезда в Ташкентском метрополитене в период с 10:00 до 16:00. Для этого достаточно наличия пенсионного удостоверения.