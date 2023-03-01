С 1 апреля в Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах Узбекистана максимальная скорость передвижения транспортных средств будет снижена с 70 до 60 км/ч. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева, которым утверждена Государственная программа по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования».

Решение о снижении скорости принимается в целях обеспечения безопасности дорожного движения на основе идеи «город не для автомобилей, а для пешеходов», говорится в документе.

В проекте данного указа предлагалось с 1 июня снизить максимально разрешённую скорость до 60 км/ч во всех населённых пунктах Узбекистана. В нём отмечалось, что снижение скорости на 10 км/ч может привести к уменьшению смертности в дорожно-транспортных происшествиях минимум на 15%. Только в Ташкенте в 2022 году произошло 1200 ДТП, что почти на 130 больше, чем в 2021 году (1073).

По всему Узбекистану в прошлом году было официально зарегистрировано 9902 ДТП, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 5,1% (до 2086), а умерших в результате аварий — на 2,9% (до 2356). При этом аварий, связанных с травматизмом, стало больше на 0,2% (7816), а число травмированных увеличилось на 3,9% (9606).

В 2023 году СБДД МВД намерена добиться сокращения количества ДТП на 15%.

С января в Ташкенте в пределах Малой кольцевой автодороги, в Намангане и Ургенче — во всём городе, а в других регионах страны — на отдельных улицах и дорогах разрешённая скорость движения транспорта была снижена с 70 до 60 км/ч. В столице знаки «60» установлены в основном на съездах с Малой кольцевой, в городе они не встречаются.

В феврале прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости снизить скорость в центре Ташкента до 50−60 км/ч, однако цифра 50 км/ч ни в каких документах не фигурирует.

Снизить скорость в населённых пунктах с 70 до 60 км/ч могли уже в 2018 году. Однако из принятой тогда правительством Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы этот пункт был исключён.