Заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Дилшод Султанов рассказал «Газете.uz», как изменится отбор и оценка предложений участников тендерных торгов по государственным закупкам с 1 апреля.

Согласно закону «О государственных закупках», победителем признается участник тендера, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации по тендеру и предложении. Наиболее оптимальные предложения на один и тот же товар субъектов госзакупок определяется на основе сопоставления цен товаров (услуг).

Таким образом, в тендерах по госзакупкам побеждает тот, кто предложил наименьшую цену товара или услуги, отметил замминистра. Система автоматически отбирает наименьшую из предложенных цен за поставку товара. Однако недостатком системы является то, что не учитывается налог на добавленную стоимость.

Сейчас наилучшие предложения участников и их оценка в тендерных торгах по госзакупкам отбираются независимо от того, включалась сумма НДС в стоимость поставки или нет.

Пример: предприниматель — плательщик НДС предложил цену за поставку товаров (услуг) в размере 150 млн сум, в том числе НДС 16 млн сумов. При этом стоимость самого товара составляет 134 млн сумов. А компания, которая не является плательщиком НДС, предложила цену 140 млн сумов. Система автоматически определяет победителем предпринимателя с ценой 140 млн сумов, пояснил Дилшод Султанов

Этот порядок отрицательно сказывался на корпоративных заказчиках, которые являются плательщиками НДС, но при этом товары (услуги) покупают у субъектов, не являющихся плательщиками НДС, что увеличивало себестоимость производимых товаров (услуг), отметил он.





Порядок, согласно которому при отборе наилучших предложений и оценке предложений участников тендерных торгов по госзакупкам не будет учитываться сумма НДС, вводится согласно указу президента (УП-21).

Эта мера направлена на создание равных конкурентных условий для предпринимателей независимо от выбранного ими порядка налогообложения и обеспечение прозрачности ведения их деятельности, подчеркнул замглавы Минэкономфина.

На портале госзакупок будет создана возможность определения стоимости наилучших предложений, не учитывающей начисленную сумму НДС.