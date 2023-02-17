С 1 апреля в Узбекистане начнётся реализация программы «Солнечный дом» по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах населения в регионах. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 февраля об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосберегающих технологий в 2023 году.

Согласно утверждённому плану, установки ВИЭ малой мощности в этом году планируется установить в домохозяйствах 37 тысяч жителей.

В рамках программы за каждый киловатт/час электрической энергии, произведённой на солнечных панелях, установленных на принадлежащих физическим лицам объектах, излишки от собственного потребления которой переданы в единую электроэнергетическую систему, выделяется по 1000 сумов субсидии из государственного бюджета.

Субсидия рассчитывается по итогам каждого месяца исходя из размера положительной разницы между объёмом энергии, переданной в единую электроэнергетическую систему, и объёмом энергии, потреблённой из системы.

Средства субсидии не включаются в состав совокупного дохода физических лиц. Субсидия ежемесячно перечисляется налоговыми органами посредством мобильного приложения Soliq до 25-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, на банковские пластиковые карты граждан.

Если объём электроэнергии, переданной в единую систему превышает объём энергии, потреблённой в течение месяца из единой системы, оплата по электроэнергии за этот месяц в компанию «Региональные электрические сети» не производится.

Если же этот объём меньше объёма энергии, потреблённой в течение месяца из единой системы, оплата за этот месяц начисляется исходя из разницы между потреблённой и переданной электроэнергией.

Электроэнергия, полученная компанией «Региональные электрические сети» бесплатно, не учитывается в качестве дохода.