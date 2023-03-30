Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана рассмотрит апелляционные жалобы осуждённых по первому делу о событиях в Каракалпакстане, произошедших в начале июля, сообщила пресс-служба ВС.

31 января суд Каракалпакстана огласил приговоры в отношении 22 лиц, осуждённых по различным обвинениям. По данным Верховного суда, 16 из 22 фигурантов подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции.

В их числе — Даулетмурат Тажимуратов, покойный Полат Шамшетов, Саиыпназар Калимов, Султанбек Каипов, Арсылан Темирханов, Саидабулла Медетов, Нурлан Султамуратов, Аллабай Токимбетов, Разбек Бекмуратов, Байрам Сейтниязов, Амирбек Адилбеков, Полат Нурниязов, Нурлан Найыпов, Бахтиёр Кадирбергенов, Даулетмурат Джиемуратов и Кахарман Сейтимов. Все они получили наказание, связанное с лишением свободы на различные сроки.

Кроме того, прокуратура внесла протест на данный приговор суда в части, касающейся подсудимых Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которые получили условные сроки, не связанные с лишением свободы.

«Уголовное дело в части, касающейся вышеназванных подсудимых на основании поданных жалоб и внесённого протеста будет рассмотрено в апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда. О дате и времени рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.