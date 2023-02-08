Парламентская комиссия по расследованию событий начала июля 2022 года в Каракалпакстане опубликовала заявление по результатам изучения обстоятельства смерти в СИЗО бывшего начальника отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана Полата Шамшетова, приговорённого к 6 годам лишения свободы.

Члены комиссии, посетив следственный изолятор №4 в Бухаре, изучили условия содержания, записи с камер наблюдения, предварительное медицинское заключение и другие документы. Они также опросили лиц, находившихся в одной камере с погибшим, и сотрудников изолятора.

Заключённые Б. М. и Ш. С., находившиеся в одной камере с Полатом Шамшетовым, рассказали, что 3 февраля после завтрака они несколько раз перечитывали вынесенный 31 января приговор суда и обсуждали его. После обеда они пошли на прогулку, после чего вернулись в камеру.

«По их словам, в те дни у Полата Шамшетова затруднилось дыхание из-за того, что он много курил. По словам сокамерников, в тот день покойный был сильно обеспокоен, он внезапно потерял сознание на их глазах», — говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что на видеозаписях «хорошо видны действия Полата Шамшетова в тот день, оперативные действия сотрудника санитарно-гигиенической [службы] и скорой помощи».

«4 февраля в 1:50 по причине ухудшения самочувствия Полата Шамшетова его сокамерники вызвали врача медицинской отдела изолятора. Заключённый Полат Шамшетов был без сознания, когда в камеру вошёл фельдшер медицинской части изолятора старший сержант Д. Темиров. В 2:15, когда прибыли врач скорой помощи Бухарского областного филиала РНЦЭМП А. Гафуров и фельдшер М. Рахмонов, было установлено, что заключённый Полат Шамшетов находится в состоянии биологической смерти», — говорится в сообщении.

Члены парламентской комиссии также проанализировали видеозаписи проверок, проведённых судебно-медицинской экспертизой Бухарской области.

Члены комиссии поговорили с врачом скорой помощи и фельдшером, а также специалистами филиала Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Бухарской области.

Комиссия также изучила меню питания заключённых в СИЗО и условия на кухне.

«В ходе проверки установлено, что информация о возможном применении психических или физических пыток в отношении покойного является безосновательной», — подчеркнули в комиссии.

Ранее сообщалось, что после смерти Полата Шамшетова его камеру осмотрела следственно-оперативная группа во главе с прокурором Бухарской области, начальником областного УВД, судебно-медицинскими экспертами, региональным представителем омбудсмана в Бухарской области, а также адвокат и близкие родственники покойного.

Согласно предварительной информации судебно-медицинской экспертизы, 45-летний Полат Шамшетов скончался в результате тромбоэмболии лёгочной артерии и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Похороны Полата Шамшетова прошли в Нукусе в понедельник, 6 февраля.