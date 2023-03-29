Парламентская комиссия по расследованию событий начала июля прошлого года в Каракалпакстане сообщила, что получила обращение от членов семей и близких осуждённых в рамках двух судебных процессов.

«В обращении запрашивается помощь в организации дополнительных длительных и краткосрочных встреч с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, на основе принципа гуманизма», — говорится в сообщении.

Комиссия заявила, что изучает данный вопрос.

В конце января суд огласил приговоры 22 обвиняемым по первому процессу: основной обвиняемый Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет. Лолагул Каллыханова получила 8 лет условного срока. Она вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым была освобождена из зала суда. В начале февраля Полат Шамшетов, осуждённый на 6 лет, скончался.

17 марта суд по второму процессу зачитал приговоры 39 подсудимым: 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, остальные 11 обвиняемых осуждены к 5 годам ограничения свободы. Самый большой срок получил адвокат Оралбай Досназаров.

По данным «Газеты.uz», большая часть осуждённых подала апелляционные жалобы, чтобы оспорить решение суда первой инстанции.

Парламентская комиссия была создана в середине июля для проведения независимого расследования фактов и событий в Каракалпакстане. В задачи комиссии вошли детальное изучение фактов нарушения прав, свобод и законных интересов человека с документированием и аудио-, фото- и видеофиксацией своей работы. Отчёт по результатам изучения должен быть представлен палатам Олий Мажлиса.

Несмотря на завершение двух судебных процессов, комиссия до сих пор не представила свой отчёт. Член комиссии, директор Шведского общества по правам человека «Ассоциация Центральной Азии» Гулноз Мамарасулова в интервью «Газете.uz» говорила, что публикацию отчёта ждут и общественность Узбекистана, и международное сообщество (к этому призывали, в частности, США и Евросоюз). Некоторые члены комиссии, по её словам, отмечали, что публикация полного отчёта в некоторой степени ограничит или завершит её работу, «поэтому комиссия хочет понаблюдать за судебным процессом, а затем опубликовать заключение».