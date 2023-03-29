Президент Шавкат Мирзиёев 29 марта провёл совещание, посвящённое развитию туристического потенциала Узбекистана, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

На мероприятии отмечалось, что за последние годы было создано 5 новых частных авиакомпаний, а авиапарк увеличился до 44 воздушных судов.

В 2022 году за счёт внедрения режима «открытое небо» с применением пятой свободы воздуха количество еженедельных рейсов в страну увеличилось с 46 до 78, а число пассажиров — с 6500 до 10 тысяч человек.

Однако ощущается дефицит внутренних рейсов, есть потребность в 68 дополнительных железнодорожных рейсах в неделю и 350 новых вагонах. Автобусов для туристов не хватает в Каракалпакстане, Джизакской, Наманганской и Сурхандарьинской областях, отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил руководителям гражданской авиации до конца года закупить дополнительно 20 современных самолётов и увеличить авиапарк до 64 воздушных судов. В январе-феврале в страну были импортированы 14 самолётов в на сумму более 700 млн долларов, из них 13 — в январе и 1 — в феврале (из Швейцарии).

Кроме того, поручено увеличить количество авиарейсов в неделю с нынешних 461 до 700, а годовой пассажиропоток — до 7,5 миллионов человек.

С 1 мая намечено открыть регулярные авиарейсы по маршрутам «Ферганская долина — Ургенч», «Долина — Термез», «Долина — Бухара», «Долина — Самарканд», «Термез — Нукус», «Самарканд — Ургенч» и «Бухара — Ургенч». При этом будет субсидировано 25% стоимости авиабилетов, на это будет выделено 60 млрд сумов.

В целом, указал глава государства, общее количество внутренних авиарейсов должно быть увеличено в 2 раза — до 100.

Кроме того, до 1 июня планируется завершить тендеры на закупку 34 современных электропоездов (тендер был объявлен в октябре 2022 года) и до конца года поставить не менее 8 из них.

С 1 апреля туроператорам, гостиницам и перевозчикам будут предоставлены таможенные льготы при ввозе автомобилей с количеством мест 10 и более и изготовленных не более 5 лет назад.

В 2023 году для приобретения автобусов туристическим организациям будут выделены кредиты на 30 млн долларов.

С 10 апреля с соблюдением мер безопасности разрешается осуществлять рейсы туристических микроавтобусов (до 15 человек) через перевал «Камчик», туристических автобусов и микроавтобусов — через Джизакский перевал, в Чимган и Чарвак.

В апреле прошлого года президент анонсировал налоговые льготы предпринимателям, открывшим гостевые дома, точки питания и торговли в туристических сёлах. В Ташкенте планировалось внедрить пакет услуг «на 1000 долларов», чтобы иностранные туристы оставались в городе минимум 3 дня.