В январе-марте Узбекистан посетили 610 тысяч иностранных туристов, что более чем в два раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Пандемийные ограничения сняты и восстановление идёт быстрым темпом, и в ближайшие месяцы поток туристов возрастёт ещё больше. На совещании 26 апреля президент Шавкат Мирзиёев обсудил готовность туристической инфраструктуры к возрастающему потоку туристов и её развитие.

Отмечалось, что мест размещения в гостиницах Каракалпакстана, Андижанской и Кашкадарьинской областей меньше, чем туристический спрос. Также очень малое количество туруслуг ориентировано на молодёжь, сервисы «для всей семьи» и «всё включено» налаживаются слишком медленно.

Имеющиеся в Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях большие возможности не используются, говорилось на совещании. В каждом регионе необходимы масштабные проекты, привлекающие туристов: например, тысячи иностранных и местных туристов ежедневно посещают комплексы «Афсоналар водийси» в Намангане и «Амирсой» в Бостанлыке.

Геотермальные источники и купальные зоны

Озвучено, что для целей туризма используются только 18 из 206 геотермальных и минеральных источников. Приведены в пример «по туристическому потенциалу не уступающие зарубежным курортам» Арашанские озёра на перевале Камчик, температура воды в которых круглый год составляет около 36 градусов. Было указано, что в Чимбае, Караузаке и Тахтакупире можно организовать санатории вокруг термальных источников, вода которых имеет температуру 40−70 градусов.

Также возможными местами развития купальных зон названы озёра Ашшикуль в Нукусе, Зикрикуль в Бухаре, Айдаркуль и Тузкан в Джизаке, а также Чарвакская зона.

Президент поручил хокимам запустить в областях проекты на сумму не менее 20 млн долларов.

Культурное наследие и мероприятия

Шавкат Мирзиёев указал на неполное использование потенциала 122 музеев, содержащих более 2,5 млн предметов, из которых 112 тысяч отнесены к уникальным памятникам мировой истории и культуры. Ранее он давал поручения наладить эффективную работу музеев.

Президент отметил, что в Узбекистане много мест, могущих стать центрами притяжения туристов, и перечислил ещё незадействованные возможности. Это, в частности, пещеры Байбулак, Тешикташ, памятник древней эллинской культуры — крепость Узундара в Байсуне. По расчётам сюда можно привлечь более 500 тысяч туристов, создав туристическую инфраструктуру.

Указано, что такие возможности есть и в сёлах Товоксой в Бостанлыке, Овжасой в Ахангаране, Янгиобод в Ангрене, Мираки в Шахрисабзе, Нанай в Янгикургане, Чодак в Папе.

В Узбекистане организуется 186 различных фестивалей, в том числе международных, сообщалось на заседании. Они могут привлекать дополнительно 1 млн иностранных и 5 млн внутренних туристов. Ответственным лицам поручено провести эти мероприятия на высоком уровне организации и безопасности, продвигать их по всему миру.

Отмечено, что в дополнительные выходные в связи с празднованием Навруза Бухару и Самарканд посетило дополнительно 110 тысяч внутренних туристов. По случаю Рамазан-хайита соотечественники смогут отдохнуть ещё 5 дней, что также послужит внутренним туристическим поездкам.

Туристические услуги

Определены меры по строительству вдоль Узбекской туристической магистрали, проходящей через 31 район и город, караван-сараев, которые будут оказывать услуги парковки, кемпинга, автосервиса, общественного питания и заправки.

В Ташкенте будет сформирован пакет услуг «на 1000 долларов», чтобы иностранные туристы оставались в городе не менее трёх дней. Эта программа будет включать работающие круглый год аква- и тематические парки, гастрономические и торговые улицы, живые концерты, шоу и фестивали.

Внутренний туризм

На совещании президент поставил задачу довести поток внутренних туристов до 10 млн человек.

С 1 июля предприниматели, открывшие гостевые дома, точки питания и торговли, развлекательные заведения в туристических сёлах, в течение трёх лет будут уплачивать налог с оборота и социальный налог по ставке 1%, а также лишь 1% от начисленной суммы налога на имущество, земельного и водного налогов.

Семейным предпринимателям будут предоставляться кредиты:

до 50 млн сумов — на создание гостевых домов в туристических селах;

до 300 млн сумов — на строительство комплексов из юрт и экодомов;

до 300 млн сумов — на строительство палаточных лагерей.

Ежегодно 200 молодых людей из туристических сёл будут бесплатно обучаться за счёт бюджета в техникумах туризма.

Хокимам даны поручения улучшить дороги, электроснабжение, обеспечение питьевой водой и связью в туристических селах. В этом году на эти цели из республиканского бюджета будет выделено 250 млрд сумов.

Поручено создать сайты и мобильные приложени для организации иностранными туристами всех этапов своего путешествия.

Глава государства призвал стимулировать внутренние путешествия не только в преддверии праздников, но и в течение всего года. Для этого уже в этом году внедряется практика покрытия госорганизациями внутренних 20% расходов по туристическим поездкам своих сотрудников раз в год за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, с 1 сентября для граждан, путешествующих по стране, будет введена система возврата (кешбэк) 15% стоимости авиа-, железнодорожных и автобусных билетов, 20% расходов на проживание в гостинице, 50% стоимости билетов в музеи и другие объекты культуры.

Отмечено, что высокие транспортные расходы остаются одним из основных факторов, сдерживающих привлечение иностранных туристов. «Недорогих международных и внутренних маршрутов не так много. Чтобы получить билет на современный поезд „Афросиаб“, нужно обращаться за несколько недель», — указал президент. Министерству транспорта поручено улучшить транспортную инфраструктуру в сфере туризма.

С 1 июля будут введены скидки до 50% на услуги, предоставляемые иностранным авиакомпаниям по программе «Паломнический туризм». До 1 октября для внутренних рейсов будет создана новая компания Silk Avia. 9 самолётов будут полностью переведены в эконом-класс.