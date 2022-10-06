Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила международный тендер на закупку 34 современных электропоездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Тендер (детали), приём предложений по которому продлится до 29 ноября, также предусматривает поставку оборудования, необходимого для технического обслуживания поездов, и обучение персонала для развития пригородного пассажирского движения.

Сейчас «Узбекистон темир йуллари» ведёт переговоры об обновлении подвижного состава с мировыми производителями, такими как Stadler, Skoda, Talgo, Hyundai, CAF, Siemens, Alstom, Hitachi, Pesa и CRRC-Dalian.

После приобретения 34 электропоездов планируется открыть сообщение по 8 новым маршрутам:

Ташкент-Джизак-Ташкент;

Ташкент-Келес-Ташкент;

Навои-Бухара-Навои;

Самарканд-Джизак-Самарканд;

Самарканд-Шахрисабз-Самарканд;

Самарканд-Карши-Самарканд;

Андижан-Ханабад-Андижан;

Нукус-Хива-Нукус.

Кроме того, дополнительные поезда намечено запустить на 10 существующих маршрутах:

Ташкент-Ходжикент-Ташкент;

Ташкент-Ангрен-Ташкент;

Наманган-Андижан-Наманган;

Коканд-Андижан-Коканд;

Ташкент-Гулистан-Ташкент;

Ташкент-Бекабад-Ташкент;

Термез-Сариасия-Термез;

Карши-Бухара-Карши;

Бухара-Хива-Бухара;

Самарканд-Бухара-Самарканд.

Благодаря запуску поездов на новых маршрутах и организации дополнительных перевозок на существующих маршрутах ожидается увеличение объёма перевозок до 22,4 миллиона пассажиров в год (включая 6 миллионов на новых маршрутах).

На недавнем совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял проблему связанности регионов страны транспортным сообщением. Он поручил в два раза увеличить количество железнодорожных и авиарейсов внутри страны.