Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила международный тендер на закупку 34 современных электропоездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Тендер (детали), приём предложений по которому продлится до 29 ноября, также предусматривает поставку оборудования, необходимого для технического обслуживания поездов, и обучение персонала для развития пригородного пассажирского движения.
Сейчас «Узбекистон темир йуллари» ведёт переговоры об обновлении подвижного состава с мировыми производителями, такими как Stadler, Skoda, Talgo, Hyundai, CAF, Siemens, Alstom, Hitachi, Pesa и CRRC-Dalian.
После приобретения 34 электропоездов планируется открыть сообщение по 8 новым маршрутам:
- Ташкент-Джизак-Ташкент;
- Ташкент-Келес-Ташкент;
- Навои-Бухара-Навои;
- Самарканд-Джизак-Самарканд;
- Самарканд-Шахрисабз-Самарканд;
- Самарканд-Карши-Самарканд;
- Андижан-Ханабад-Андижан;
- Нукус-Хива-Нукус.
Кроме того, дополнительные поезда намечено запустить на 10 существующих маршрутах:
- Ташкент-Ходжикент-Ташкент;
- Ташкент-Ангрен-Ташкент;
- Наманган-Андижан-Наманган;
- Коканд-Андижан-Коканд;
- Ташкент-Гулистан-Ташкент;
- Ташкент-Бекабад-Ташкент;
- Термез-Сариасия-Термез;
- Карши-Бухара-Карши;
- Бухара-Хива-Бухара;
- Самарканд-Бухара-Самарканд.
Благодаря запуску поездов на новых маршрутах и организации дополнительных перевозок на существующих маршрутах ожидается увеличение объёма перевозок до 22,4 миллиона пассажиров в год (включая 6 миллионов на новых маршрутах).
На недавнем совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял проблему связанности регионов страны транспортным сообщением. Он поручил в два раза увеличить количество железнодорожных и авиарейсов внутри страны.
Joe Rakhimov
Было бы круто если Stadler Kiss как в Аэроэкспресс или Stadler Flirt как в Венгрии
Timur Kim
Отличная новость- ждём воплащения
Zafar A.
Пустили бы хоть один поезд Афросиаб утром Самарканд- Ташкент! И вечером обратно. Чтобы он ночевал в Самарканде.