Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила международный тендер на закупку 34 современных электропоездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Тендер (детали), приём предложений по которому продлится до 29 ноября, также предусматривает поставку оборудования, необходимого для технического обслуживания поездов, и обучение персонала для развития пригородного пассажирского движения.

Сейчас «Узбекистон темир йуллари» ведёт переговоры об обновлении подвижного состава с мировыми производителями, такими как Stadler, Skoda, Talgo, Hyundai, CAF, Siemens, Alstom, Hitachi, Pesa и CRRC-Dalian.

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После приобретения 34 электропоездов планируется открыть сообщение по 8 новым маршрутам:

  • Ташкент-Джизак-Ташкент;
  • Ташкент-Келес-Ташкент;
  • Навои-Бухара-Навои;
  • Самарканд-Джизак-Самарканд;
  • Самарканд-Шахрисабз-Самарканд;
  • Самарканд-Карши-Самарканд;
  • Андижан-Ханабад-Андижан;
  • Нукус-Хива-Нукус.

Кроме того, дополнительные поезда намечено запустить на 10 существующих маршрутах:

  • Ташкент-Ходжикент-Ташкент;
  • Ташкент-Ангрен-Ташкент;
  • Наманган-Андижан-Наманган;
  • Коканд-Андижан-Коканд;
  • Ташкент-Гулистан-Ташкент;
  • Ташкент-Бекабад-Ташкент;
  • Термез-Сариасия-Термез;
  • Карши-Бухара-Карши;
  • Бухара-Хива-Бухара;
  • Самарканд-Бухара-Самарканд.

Благодаря запуску поездов на новых маршрутах и организации дополнительных перевозок на существующих маршрутах ожидается увеличение объёма перевозок до 22,4 миллиона пассажиров в год (включая 6 миллионов на новых маршрутах).

На недавнем совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял проблему связанности регионов страны транспортным сообщением. Он поручил в два раза увеличить количество железнодорожных и авиарейсов внутри страны.