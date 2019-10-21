Посол Узбекистана в Индонезии Улугбек Розукулов теперь одновременно является послом во Вьетнаме (с резиденцией в Джакарте). 16 октября он вручил верительные грамоты президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

Как сообщила пресс-служба посольства Узбекистана в Индонезии, в ходе беседы в рамках официальной церемонии были обсуждены вопросы развития отношений между Узбекистаном и Вьетнамом.

Улугбек Розукулов занимает должность посла в Индонезии с апреля 2018 года. С февраля текущего года он также является послом Узбекистана при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).