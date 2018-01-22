Улугбек Розукулов освобожден от должности генерального директора Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», сообщили «Газете.uz» источники в компании.
На этом посту его сменил Бахтиёр Хакимов, до этого работавший первым заместителем генерального директора, а ранее — директором международного аэропорта Ташкента.
Улугбек Розукулов (1969 года рождения, выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, окончил аспирантуру в институте экономике Российской Академии наук, кандидат экономических наук) возглавил НАК в конце августа прошлого года.
До назначения на этот пост он работал заместителем премьер-министра Узбекистана — председателем правления компании «Узавтосаноат». Ранее занимал должности исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Узбекистана, первого заместителя министра экономики, директора Департамента по внешним экономическим вопросам Кабинета Министров.
Tanya Beshvostova
А почему сменился, не сказали?
Таир Урунбаев
Если бы вы сообщили почему он освобождён от должности, мне бы было интересно читать эту статью:)
Шоаббос Шакасымов
Да очень странно вроде он там работал хорошо
Будулай Агафонтович
Только порядок навёл ведь.. Вышел и уже багаж получил. Никогда такого не было. Жаль!!!
Nadir Khusanhodjayev
Не успевают привыкнуть к новому месту и уже нового назначают. Может и к лучшему.