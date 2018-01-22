Улугбек Розукулов освобожден от должности генерального директора Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», сообщили «Газете.uz» источники в компании.

На этом посту его сменил Бахтиёр Хакимов, до этого работавший первым заместителем генерального директора, а ранее — директором международного аэропорта Ташкента.

Улугбек Розукулов (1969 года рождения, выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, окончил аспирантуру в институте экономике Российской Академии наук, кандидат экономических наук) возглавил НАК в конце августа прошлого года.

До назначения на этот пост он работал заместителем премьер-министра Узбекистана — председателем правления компании «Узавтосаноат». Ранее занимал должности исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Узбекистана, первого заместителя министра экономики, директора Департамента по внешним экономическим вопросам Кабинета Министров.