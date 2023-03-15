Пресс-служба Кабинета министров Узбекистана опровергла назначение Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

«Сообщения о назначении Джахонгира Артыкходжаева советником премьер-министра Узбекистана являются ложными и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке Джахонгира Артыкходжаева, который руководил столичной администрацией с апреля 2018 года.

«Я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — заявил тогда глава государства.

После увольнения Джахонгир Артыкходжаев также был исключён из состава депутатов кенгаша Ташкента и членов Сената.

Джахонгир Артыкходжаев (1975 г. р.), выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1996). Ранее работал директором компании «Артель инжиниринг» и главой государственного унитарного предприятия Tashkent City. Основатель Akfa Group и ряда других частных компаний. В 2015 году был награждён орденом «Дустлик».