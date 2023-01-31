Постановлением Центральной избирательной комиссии Узбекистана от 30 января бывший хоким Ташкента и депутат кенгаша столицы Джахонгир Артыкходжаев исключён из списка членов Сената Олий Мажлиса.

Решение принято с учётом досрочного прекращения полномочий депутата Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, а также письменного заявления о сложении своих полномочий члена Сената.

Как мы сообщали ранее, 27 января Кенгаш Ташкента одобрил решение о досрочном завершении депутатских полномочий Джахонгира Артыкходжаева.

16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке Джахонгира Артыкходжаева, который руководил столичной администрацией с апреля 2018 года. «Я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил глава государства.

В тот же день источник «Газеты.uz» сообщил, что экс-хоким вместе с семьёй был зарегистрирован на рейс HY 271 авиакомпании Uzbekistan Airways в турецкий Стамбул. Среди пассажиров Джахонгира Артыкходжаева не было.