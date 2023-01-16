Появились сообщения об отставке хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, заместителя министра энергетики Узбекистана Шерзода Ходжаева и главы предприятия «Тепловые электрические станции» Фархода Абдурахманова. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба президента Узбекистана.

Утром в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит совещание по вопросам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами.

Сообщается, что решение принято в связи с серьёзными недостатками, допущенными в ходе подготовки к зимнему сезону.

И. о. хокима Ташкента будет первый заместитель хокима Бахтиёр Рахмонов. Заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев назначен прокурором столицы.