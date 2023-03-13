Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 13 марта пребывающий с визитом в Сурхандарьинской области, представил кандидатуру на пост хокима региона — Улугбека Косимова, который с конца декабря 2022 года исполнял обязанности в этой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Кенгаш народных депутатов утвердил Улугбека Бердикобиловича Косимова на посту хокима Сурхандарьи.





Улугбек Косимов служил прокурором Ташкента с 2021 года. Ранее он с сентября 2019 года работал прокурором Ферганской области, до этого — прокурором Сурхандарьинской области (2018−2019), а прежде — хокимом Денауского района.

Предыдущий хоким области Тура Боболов ранее был назначен первым заместителем председателя Торгово-промышленной палаты.