Ввести административную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста предлагает Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) в проекте закона, опубликованном сегодня для общественного обсуждения.
Воспрепятствование работе журналиста может выражаться в непредставлении, несвоевременном представлении или предоставлении заведомо ложной либо недостоверной информации (документов) на его обращение. Под санкцию также может попадать давление на журналиста и вмешательство в его профессиональную деятельность.
Штраф за такое правонарушение АИМК предлагает установить в размере от 1 до 3, а для должностных лиц — от 5 до 10 МРЗП.
Новая статья Кодекса об административной ответственности может получить номер 197−5. Таким образом, работа журналиста окажется под защитой наряду с профессиональной деятельностью адвокатов, нотариусов, сотрудников органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности, а также омбудсмана.
Этим же законопроектом АИМК предлагает изменить определение понятия «блогер» в законе «Об информатизации».
Сейчас оно выглядит так: «Блогер — физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации».
Определение, предложенное агентством: «Блогер — физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, анализу, редактированию, подготовке и распространению сообщений и материалов, а также размещающее их на своем веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети интернет, в том числе для ее обсуждения пользователями информации».
Права блогера планируется добавить в статью 12−1 (распространение общедоступной информации в интернете) закона «Об информатизации». Согласно законопроекту, блогер должен получить право:
- собирать, анализировать, редактировать, подготавливать и распространять информацию;
- обращаться в государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации за получением информации;
- получать доступ к документам, материалам и информации, за исключением тех, которые содержат государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;
- проводить журналистское расследование;
- распространять через средства массовой информации подготовленные сообщения и материалы за своей подписью либо под псевдонимом, выражать в них свое мнение;
- присутствовать на открытых коллегиальных заседаниях и других публичных мероприятиях государственных органов;
- быть принятым должностным лицом в связи с осуществления деятельности;
- производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых технических средств;
- присутствовать на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий, стихийных бедствий, на массовых мероприятиях;
- обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации;
- требовать сохранения в тайне источник информации или имя автора;
- требовать в судебном порядке компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного ему физическими и юридическими лицами, допустившими при публикации искажение информации блогера.
Блогера, в соответствии с законопроектом, могут наделить и иными правами, которые предоставлены законодательством журналистам.
Заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева на своей Facebook-странице призвала читателей оставить к законопроекту предложения и замечания, «которые будут изучены и приняты во внимание в процессе доработки проекта документа».
Александр Ахмедов
Браво, толко бы заработал этот закон!!!
Айдын Гударзи
Вопрос! А кто может квалифицироваться сетевым БЛОГЕРОМ?
Татьяна Н
Супер! Блогерами становятся только неравнодушные к общественной жизни люди, не забитые системой и редакторами, с твердой гражданской позицией. И уже тенденция идет такая, что журналисты становятся блогерами, журналисты, которые не хотят быть задушенными системой. Плюс блогер на самообеспечении, время само отсеет тех, кто не проходит высокий уровень требований общества в плане информации.