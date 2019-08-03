Ввести административную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста предлагает Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) в проекте закона, опубликованном сегодня для общественного обсуждения.

Воспрепятствование работе журналиста может выражаться в непредставлении, несвоевременном представлении или предоставлении заведомо ложной либо недостоверной информации (документов) на его обращение. Под санкцию также может попадать давление на журналиста и вмешательство в его профессиональную деятельность.

Штраф за такое правонарушение АИМК предлагает установить в размере от 1 до 3, а для должностных лиц — от 5 до 10 МРЗП.

Новая статья Кодекса об административной ответственности может получить номер 197−5. Таким образом, работа журналиста окажется под защитой наряду с профессиональной деятельностью адвокатов, нотариусов, сотрудников органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности, а также омбудсмана.

Этим же законопроектом АИМК предлагает изменить определение понятия «блогер» в законе «Об информатизации».

Сейчас оно выглядит так: «Блогер — физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации».

Определение, предложенное агентством: «Блогер — физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, анализу, редактированию, подготовке и распространению сообщений и материалов, а также размещающее их на своем веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети интернет, в том числе для ее обсуждения пользователями информации».

Права блогера планируется добавить в статью 12−1 (распространение общедоступной информации в интернете) закона «Об информатизации». Согласно законопроекту, блогер должен получить право:

собирать, анализировать, редактировать, подготавливать и распространять информацию;

обращаться в государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации за получением информации;

получать доступ к документам, материалам и информации, за исключением тех, которые содержат государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

проводить журналистское расследование;

распространять через средства массовой информации подготовленные сообщения и материалы за своей подписью либо под псевдонимом, выражать в них свое мнение;

присутствовать на открытых коллегиальных заседаниях и других публичных мероприятиях государственных органов;

быть принятым должностным лицом в связи с осуществления деятельности;

производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых технических средств;

присутствовать на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий, стихийных бедствий, на массовых мероприятиях;

обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации;

требовать сохранения в тайне источник информации или имя автора;

требовать в судебном порядке компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного ему физическими и юридическими лицами, допустившими при публикации искажение информации блогера.

Блогера, в соответствии с законопроектом, могут наделить и иными правами, которые предоставлены законодательством журналистам.

Заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева на своей Facebook-странице призвала читателей оставить к законопроекту предложения и замечания, «которые будут изучены и приняты во внимание в процессе доработки проекта документа».