В новой редакции Уголовного кодекса Узбекистана планируется установить уголовную ответственность для ряда правонарушений, а также декриминализовать некоторые статьи УК. Проект закона о новой редакции кодекса разработан Генеральной прокуратурой совместно с другими ведомствами и опубликован для обсуждения.

В частности, предлагается отменить уголовную ответственность за такие деяния, как:

дискредитация конкурента (статья 192 УК);

нарушение законодательства о конкуренции и законодательства о естественных монополиях (статья 183 УК);

нарушение правил торговли или оказания услуг (статья 189 УК);

лжепредпринимательство (статья 179 УК);

неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания (статья 221 УК);

незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания (статья 244−3 УК);

незаконное собирание, разглашение или использование информации (статья 191);

нарушение законодательства о религиозных организациях (статья 216−2);

уклонение от военной или альтернативной службы (статья 225);

нарушение порядка преподавания религиозных вероучений (статья 229−2);

заведомо незаконное увольнение с работы, совершенное после применения административного взыскания за такие же деяния (часть 1 статьи 148 УК);

самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия (часть 1 статьи 185−2 УК);

оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного (статья 284 УК);

промотание, то есть продажа, передача в пользование другим лицам или залог военнослужащим срочной военной службы выданного для личного пользования воинского снаряжения (часть 1 статьи 295 УК).

При этом предлагается ввести уголовную ответственность за такие деяния, как:

Незаконное проведение опытов над человеком

Привлечение человека в качестве объекта без его (его законного представителя) письменного согласия или ином порядке и незаконное медицинское испытание лекарственных средств или проведение медико-биологических, психологических или других опытов, либо исследований над человеком, если это нанесло серьезный вред здоровью —

наказывается штрафом от 50 до 200 базовых расчётных величин либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет или находившегося в беспомощном состоянии —

наказывается штрафом от 200 до 300 базовых расчётных величин либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, предусмотренные в части 1 и 2, и повлекшее смерть потерпевшего —

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Незаконное помещение в психиатрическую больницу

Незаконное помещение или содержание лица в психиатрическом учреждении, —

наказывается штрафом от 100 до 200 базовых расчётных величин или ограничением свободы от одного 1 до 3 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет.

То же действие:

совершённое из корыстных побуждений;

совершённое с использованием служебного положения;

совершённое в условиях, опасных для жизни или здоровья;

повлекшее средней тяжести или тяжкий вред здоровью;

повлекшее иные тяжкие последствия, —

наказывается штрафом от 200 до 400 базовых расчётных величин либо ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, повлекшие смерть человека, —

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Самовольное наказание (самосуд)

Самовольное наказание, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения путём нанесения ударов, побоев, истязаний, причинения мучений или иных незаконных действий, моральное, психологическое, физическое или иное давление в отношении лица, совершившего или подозреваемого в совершении определенного деяния, —

наказывается штрафом до 50 базовых расчётных величин или ограничением свободы на срок до 1 года.

Те же действия, совершённые:

в отношении двух или более лиц;

группой лиц;

с использованием СМИ или телекоммуникационных сетей, а также интернета для распространения.

наказываются штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 1 до 3 лет либо лишением свободы от 1 до 3 лет.

Незаконное воспрепятствование организации, проведению собрания, митинга или демонстрации либо участию в них

Незаконное воспрепятствование организации, проведению или участию в митингах, собраниях, демонстрациях и других законных мероприятиях, если эти деяния совершены с использованием служебного положения или с применением силы, обмана, запугивания или других незаконных способов —

наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин или ограничением свободы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Шантаж

Шантаж, то есть запугивание с целью принуждения их к совершению или воздержанию от совершения действия неимущественного характера, путём угрозы применения насилия в отношении потерпевшего или его родственников, уничтожения или повреждения имущества, или оглашения сведений, которые они желают сохранить в тайне, —

наказывается штрафом от 200 до 400 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Шантаж, совершенный:

группой лиц по предварительному сговору;

с использованием телекоммуникационных сетей, а также интернета —

наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет.

Шантаж:

совершенный организованной преступной группой;

повлёкший тяжкие последствия —

наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет.

Незаконные действия в отношении инсайдерской информации

Умышленное использование инсайдерской информации при заключении договоров с ценными бумагами или умышленная незаконная передача инсайдерской информации третьим лицам либо умышленное незаконное предоставление третьим лицам доступа к инсайдерской информации, а равно умышленное предоставление третьим лицам рекомендаций о заключении договоров с ценными бумагами, основанных на инсайдерской информации, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству, —

наказывается штрафом в размере до 100 базовых расчетных величин или ограничением свободы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Должностной подлог должностным лицом негосударственной коммерческой организации или иной негосударственной организации

Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом негосударственной коммерческой организации или другой негосударственной организации из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, а также внесении ложных сведений в электронные документы и предоставление копии поддельного документа с использованием электронных систем, —

наказывается штрафом от 100 до 200 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 1 до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Если эти действия были совершены организованной преступной группой, —

наказывается штрафом от 200 до 400 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Продажа ребенка отцом или матерью

Продажа ребенка отцом или матерью для получения материальной выгоды при отсутствии признаков, предусмотренных статьей 135 настоящего кодекса, —

наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Воспрепятствование законной деятельности журналистов

Воспрепятствование законной деятельности журналиста, то есть использование своего служебного положения путём применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или ее распространять или не распространять какую-либо информацию, —

наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин или ограничением свободы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Кроме того, планируется исключить исправительные работы из системы наказаний и заменить их удержанием от заработной платы. В отличие от исправительных работ, наказание в виде удержания от зарплаты назначается только при наличии у осужденного места работы.

Если поправки вступят в силу, то система наказаний будет выглядеть так:

штраф; общественные работы; удержание от зарплаты; ограничение на обслуживание; ограничение свободы; направление в дисциплинарную часть; лишение свободы; пожизненное заключение.

Кроме основных, к осужденным может применяться дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского, почетного или рангового звания, дипломатического статуса, квалификационной категории или государственных наград.

Наказания в виде ограничения по службе или направления в дисциплинарную часть применяются только к военнослужащим.

Ранее «Газета.uz» писала, что в новой редакции Уголовного кодекса будет усилена ответственность за коррупционные преступления. В частности, появится статья о незаконном обогащении госслужащих и нормы о нематериальной выгоде.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 9 марта.