Агентство статистики при президенте Узбекистана прокомментировало расхождения в статистических данных с другими странами, в том числе по экспорту-импорту газа.

По данным Статагентства, статистика общемировой внешней торговли ведётся странами на основе общепринятых стандартов и рекомендаций (оформление и учёт грузовых таможенных деклараций и др.).

При этом сегодня из-за различий во внутренних правилах стран при сравнении внешнеторговой статистики любых двух и более стран наблюдаются расхождения на определённую сумму и в объёме. Это можно заметить при сравнении любых стран при помощи сайта ООН Сomtrade — международно признанный основной источник информации по статистике внешней торговли.

«Это считается нормальным, естественным положением. То есть различия в системе учёта внешнеэкономической деятельности (ВЭД), различия в особенностях оценки таможенной стоимости товаров (точнее, стоимости товара в контракте, которая включается в базовую цену при пересечении таможенной границы), различия в подходах к присвоению кодов товарной номенклатуры ВЭД для одинаковых товаров при экспорте-импорте, разница во времени учёта товаров и других факторов», — говорится в сообщении.

Например, одна страна экспортировала 10 кг продукции в ноябре, товар прошёл границу и был взят на учёт. Однако страна-получатель может показать эту статистику в декабре.

Разница между данными США и Мексики по экспорту и импорту природного газа в газообразном состоянии за 2022 год (код ТН ВЭД — 271121)

Месяц
США (экспорт)
Мексика (импорт)
Разница
1
689 426 486,0
829 491 280,0
-140 064 794,0
2
720 245 288,0
851 822 596,0
-131 577 308,0
3
720 482 354,0
873 745 908,0
-153 263 554,0
4
981 586 573,0
990 508 768,0
-8 922 195,0
5
1 251 857 089,0
1 297 311 605,0
-45 454 516,0
6
1 308 363 134,0
1 498 064 212,0
-189 701 078,0
7
1 126 392 133,0
1 434 140 953,0
-307 748 820,0
8
1 347 665 704,0
1 479 262 005,0
-131 596 301,0
9
1 226 950 738,0
1 488 679 232,0
-261 728 494,0
10
794 318 835,0
1 149 085 430,0
-354 766 595,0
11


0,0



0,0
Всего
10 167 288 334,0
11 892 111 989,0
-1 724 823 655,0

Между Боливией и Бразилией

Месяц
Боливия (экспорт)
Бразилия (импорт)
Разница
1
492 158 426,0
437 765 400,0
54 393 026,0
2
472 114 170,0
491 946 300,0
-19 832 130,0
3
496 647 410,0
472 114 300,0
24 533 110,0
4
365 307 783,0
496 647 300,0
-131 339 517,0
5
342 875 210,0
365 307 670,0
-22 432 460,0
6
304 422 805,0
341 777 200,0
-37 354 395,0
7
374 367 800,0
1 091 157 920,0
-716 790 120,0
8
380 037 200,0
374 736 441,0
5 300 759,0
9
282 127 000,0
381 186 850,0
-99 059 850,0
10
0,0
283 272 120,0
-283 272 120,0
11
0,0
411 279 100,0
-411 279 100,0



0,0
Всего
3 510 057 804,0
5 147 190 601,0
-1 637 132 797,0

Источник: Статагентство / Comtrade.

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Поэтому при сравнении данных Узбекистана со статистикой Китая, Кыргызстана, Польши, между Казахстаном и Китаем, между США и Канадой по какому-либо товару могут возникнуть расхождения в любом случае, что является естественным фактором.

«В связи с этим пользователю информации при сопоставлении таких расхождений рекомендуется не поддаваться „шуму“ и опираться на официальную статистику своей страны (статистика, таможенные органы или иные государственные органы, в случае природного газа, Министерство энергетики)», — отмечается в сообщении.

«Газета.uz» ранее сообщала, что данные по экспорту газа Узбекистана и Китая разнятся на 159,5 млн долларов. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. Но «Газета.uz» подсчитала, что и с учётом этого статистика сильно расходится. В декабре экспорт не останавливался, несмотря на заявления властей.