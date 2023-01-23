Агентство статистики при президенте Узбекистана прокомментировало расхождения в статистических данных с другими странами, в том числе по экспорту-импорту газа.
По данным Статагентства, статистика общемировой внешней торговли ведётся странами на основе общепринятых стандартов и рекомендаций (оформление и учёт грузовых таможенных деклараций и др.).
При этом сегодня из-за различий во внутренних правилах стран при сравнении внешнеторговой статистики любых двух и более стран наблюдаются расхождения на определённую сумму и в объёме. Это можно заметить при сравнении любых стран при помощи сайта ООН Сomtrade — международно признанный основной источник информации по статистике внешней торговли.
«Это считается нормальным, естественным положением. То есть различия в системе учёта внешнеэкономической деятельности (ВЭД), различия в особенностях оценки таможенной стоимости товаров (точнее, стоимости товара в контракте, которая включается в базовую цену при пересечении таможенной границы), различия в подходах к присвоению кодов товарной номенклатуры ВЭД для одинаковых товаров при экспорте-импорте, разница во времени учёта товаров и других факторов», — говорится в сообщении.
Например, одна страна экспортировала 10 кг продукции в ноябре, товар прошёл границу и был взят на учёт. Однако страна-получатель может показать эту статистику в декабре.
Разница между данными США и Мексики по экспорту и импорту природного газа в газообразном состоянии за 2022 год (код ТН ВЭД — 271121)
|Месяц
|США (экспорт)
|Мексика (импорт)
|Разница
|1
|689 426 486,0
|829 491 280,0
|-140 064 794,0
|2
|720 245 288,0
|851 822 596,0
|-131 577 308,0
|3
|720 482 354,0
|873 745 908,0
|-153 263 554,0
|4
|981 586 573,0
|990 508 768,0
|-8 922 195,0
|5
|1 251 857 089,0
|1 297 311 605,0
|-45 454 516,0
|6
|1 308 363 134,0
|1 498 064 212,0
|-189 701 078,0
|7
|1 126 392 133,0
|1 434 140 953,0
|-307 748 820,0
|8
|1 347 665 704,0
|1 479 262 005,0
|-131 596 301,0
|9
|1 226 950 738,0
|1 488 679 232,0
|-261 728 494,0
|10
|794 318 835,0
|1 149 085 430,0
|-354 766 595,0
|11
|0,0
|0,0
|Всего
|10 167 288 334,0
|11 892 111 989,0
|-1 724 823 655,0
Между Боливией и Бразилией
|Месяц
|Боливия (экспорт)
|Бразилия (импорт)
|Разница
|1
|492 158 426,0
|437 765 400,0
|54 393 026,0
|2
|472 114 170,0
|491 946 300,0
|-19 832 130,0
|3
|496 647 410,0
|472 114 300,0
|24 533 110,0
|4
|365 307 783,0
|496 647 300,0
|-131 339 517,0
|5
|342 875 210,0
|365 307 670,0
|-22 432 460,0
|6
|304 422 805,0
|341 777 200,0
|-37 354 395,0
|7
|374 367 800,0
|1 091 157 920,0
|-716 790 120,0
|8
|380 037 200,0
|374 736 441,0
|5 300 759,0
|9
|282 127 000,0
|381 186 850,0
|-99 059 850,0
|10
|0,0
|283 272 120,0
|-283 272 120,0
|11
|0,0
|411 279 100,0
|-411 279 100,0
|0,0
|Всего
|3 510 057 804,0
|5 147 190 601,0
|-1 637 132 797,0
Источник: Статагентство / Comtrade.
Поэтому при сравнении данных Узбекистана со статистикой Китая, Кыргызстана, Польши, между Казахстаном и Китаем, между США и Канадой по какому-либо товару могут возникнуть расхождения в любом случае, что является естественным фактором.
«В связи с этим пользователю информации при сопоставлении таких расхождений рекомендуется не поддаваться „шуму“ и опираться на официальную статистику своей страны (статистика, таможенные органы или иные государственные органы, в случае природного газа, Министерство энергетики)», — отмечается в сообщении.
«Газета.uz» ранее сообщала, что данные по экспорту газа Узбекистана и Китая разнятся на 159,5 млн долларов. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. Но «Газета.uz» подсчитала, что и с учётом этого статистика сильно расходится. В декабре экспорт не останавливался, несмотря на заявления властей.