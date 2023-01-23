Агентство статистики при президенте Узбекистана прокомментировало расхождения в статистических данных с другими странами, в том числе по экспорту-импорту газа.

По данным Статагентства, статистика общемировой внешней торговли ведётся странами на основе общепринятых стандартов и рекомендаций (оформление и учёт грузовых таможенных деклараций и др.).

При этом сегодня из-за различий во внутренних правилах стран при сравнении внешнеторговой статистики любых двух и более стран наблюдаются расхождения на определённую сумму и в объёме. Это можно заметить при сравнении любых стран при помощи сайта ООН Сomtrade — международно признанный основной источник информации по статистике внешней торговли.

«Это считается нормальным, естественным положением. То есть различия в системе учёта внешнеэкономической деятельности (ВЭД), различия в особенностях оценки таможенной стоимости товаров (точнее, стоимости товара в контракте, которая включается в базовую цену при пересечении таможенной границы), различия в подходах к присвоению кодов товарной номенклатуры ВЭД для одинаковых товаров при экспорте-импорте, разница во времени учёта товаров и других факторов», — говорится в сообщении.

Например, одна страна экспортировала 10 кг продукции в ноябре, товар прошёл границу и был взят на учёт. Однако страна-получатель может показать эту статистику в декабре.

Разница между данными США и Мексики по экспорту и импорту природного газа в газообразном состоянии за 2022 год (код ТН ВЭД — 271121)

Месяц

США (экспорт)

Мексика (импорт)

Разница

1

689 426 486,0

829 491 280,0

-140 064 794,0

2

720 245 288,0

851 822 596,0

-131 577 308,0

3

720 482 354,0

873 745 908,0

-153 263 554,0

4

981 586 573,0

990 508 768,0

-8 922 195,0

5

1 251 857 089,0

1 297 311 605,0

-45 454 516,0

6

1 308 363 134,0

1 498 064 212,0

-189 701 078,0

7

1 126 392 133,0

1 434 140 953,0

-307 748 820,0

8

1 347 665 704,0

1 479 262 005,0

-131 596 301,0

9

1 226 950 738,0

1 488 679 232,0

-261 728 494,0

10

794 318 835,0

1 149 085 430,0

-354 766 595,0

11





0,0







0,0

Всего

10 167 288 334,0

11 892 111 989,0

-1 724 823 655,0



Между Боливией и Бразилией

Месяц

Боливия (экспорт)

Бразилия (импорт)

Разница

1

492 158 426,0

437 765 400,0

54 393 026,0

2

472 114 170,0

491 946 300,0

-19 832 130,0

3

496 647 410,0

472 114 300,0

24 533 110,0

4

365 307 783,0

496 647 300,0

-131 339 517,0

5

342 875 210,0

365 307 670,0

-22 432 460,0

6

304 422 805,0

341 777 200,0

-37 354 395,0

7

374 367 800,0

1 091 157 920,0

-716 790 120,0

8

380 037 200,0

374 736 441,0

5 300 759,0

9

282 127 000,0

381 186 850,0

-99 059 850,0

10

0,0

283 272 120,0

-283 272 120,0

11

0,0

411 279 100,0

-411 279 100,0







0,0

Всего

3 510 057 804,0

5 147 190 601,0

-1 637 132 797,0



Источник: Статагентство / Comtrade.

Поэтому при сравнении данных Узбекистана со статистикой Китая, Кыргызстана, Польши, между Казахстаном и Китаем, между США и Канадой по какому-либо товару могут возникнуть расхождения в любом случае, что является естественным фактором.

«В связи с этим пользователю информации при сопоставлении таких расхождений рекомендуется не поддаваться „шуму“ и опираться на официальную статистику своей страны (статистика, таможенные органы или иные государственные органы, в случае природного газа, Министерство энергетики)», — отмечается в сообщении.

«Газета.uz» ранее сообщала, что данные по экспорту газа Узбекистана и Китая разнятся на 159,5 млн долларов. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. Но «Газета.uz» подсчитала, что и с учётом этого статистика сильно расходится. В декабре экспорт не останавливался, несмотря на заявления властей.