В рамках расследования возбуждённых уголовных дел о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов в ходе событий в Каракалпакстане 1−2 июля 2022 года трём лицам предъявлено обвинение. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следственные действия продолжаются. По итогам следствия будет обеспечено направление уголовных дел в суд», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 января в Бухарском областном суде были озвучены приговоры по уголовному делу о нукусских событиях в отношении 22 человек. Один из осуждённых — Полат Шамшетов — вскоре скончался.

17 января Генпрокуратура направила в суд Каракалпакстана два уголовных дела в отношении 18 и 21 человек по статье 244 (массовые беспорядки) и другим статьям УК. 6 февраля в Бухаре начался судебный процесс.