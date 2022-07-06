Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 6 июля выразил соболезнования семьям людей, погибших во время волнений 1 и 2 июля в столице Каракалпакстана Нукусе. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По официальным данным, в те дни погибли 18 человек и ранения получили 243, из них в больницах в понедельник оставались 94 человека, включая тяжело раненых.

«В такие дни мы вновь глубоко чувствуем, насколько бесценны мир и человеческая жизнь, насколько важно их охранять и что все мы ответственны за это», — сказал президент.

«Безусловно, эти события не были организованы за день или за десять дней, — отметил он. — К этим действиям внешние враждебные силы готовились годами».

«Их истинная цель нарушить территориальную целостность Узбекистана и вызвать межнациональный конфликт», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Для всесторонне глубокого и объективного расследования прошедших событий ведёт работу следственная группа во главе с первым заместителем генерального прокурора. К этому процессу должны быть привлечены беспристрастные стороны, т. е. представители общественности, депутаты и актив», — продолжил он.

Президент поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву «глубоко и беспристрастно изучить каждый случай и дать справедливую правовую оценку действиям участников события».

«Действия силовых структур также должны быть глубоко проанализированы. Если ими была неправильно применена сила, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству», — заявил президент.