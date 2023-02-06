6 февраля в Бухарском областном суде начался открытый судебный процесс по новому уголовному делу о событиях в Каракалпакстане, фигурантами которого являются 39 человек, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
Дело рассматривает суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.
Согласно обвинительному заключению, по части 3 статьи 244 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) обвиняются:
- Алымбай Мырзамбетов (1979 года рождения, безработный),
- Даулеткелди Надирбаев (1988, юрист Тахтакупирского филиала Народного банка),
- Камал Ешжанов (1999, безработный)
- Муратбай Пирлепесов (1978, индивидуальный предприниматель),
- Адилбек Сариев (1985, наёмный работник),
- Нусрет Бауетдинов (1970, безработный),
- Алйшер Шарапов (1989, наёмный работник),
- Онгарбай Мамутов (1966, лицо с инвалидность 2-й группы),
- Замирбек Таджимуратов (1988, безработный),
- Тимурбек Исмаилов (1997, учитель 12-й школы),
- Расул Султаниязов (1990, работник компании"Trans Less),
- Омирбек Курбанов (1986, индивидуальный предприниматель),
- Рахимжан Жумабаев (1992, водитель такси),
- Абзал Наурызбаев (1996, студент Каракалпакского государственного университета),
- Нурмухаммед Генжебаев (2004, безработный),
- Исламбек Аитмуратов (1993, осмотрщик вагонного депо «Кунград»),
- Айдос Есемуратов (1993, безработный),
- Куанышбай Бегалиев (1989, водитель компании «Транс йўл курилиш»),
- Манас Рахманов (1993, торговый агент кодитерского предприятия «Зарканд»),
- Амантай Сейтмуратов (1976, безработный).
По части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета):
- Полат Есенгельдиев (1989, кондуктор вагона «Узбекистон темир йўллари»),
- Оралбай Досназаров (1977, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги»),
- Ислам Полатов (1999, безработный),
- Шарапат Аширбеков (1979, безработный),
- Дауранбек Раманов (1996, безработный),
- Абдималик Хожаназаров (1974, главный редактор газеты «Ел хызметинде»),
- Есимкан Канаатов (1981, корреспондент газеты «Ишонч», бывший корреспондент УзА).
По части 3 статьи 244 и по пункту «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам) обвиняются:
- Рустам Досымбетов (1985, безработный),
- Конгратбай Бекполатов (1985, водитель компании «Берди-Транс»),
- Руслан Баимбетов (1988, водитель компании «Давлет Транс»),
- Куанышбай Бахиев (1988, индивидуальный предприниматель),
- Ислам Сапаров (1989, индивидуальный предприниматель),
- Нуратдийин Хабипов (1992, военнослужащий Нукусского городского охранного отдела Национальной гвардии),
- Заирбек Пиржанов (1986, водитель президентской школы).
По части 3 статьи 244, по пункту «а» части 3 статьи 104 и пункту «а» части 3 статьи 247 УК (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) обвиняются:
- Нурсултан Дуйсенбаев (1998, сезонный работник),
- Нурсултан Байлепесов (1993, водитель),
- Алпамыс Жумабеков (1994, сезонный работник),
- Азамат Алланазаров (1997, водитель такси);
Кроме того, Асылбек Омирзаков (1991, индивидуальный предприниматель) обвиняется по пунктам «а, «в» части 2 статьи 166 (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 244 УК.
В отношении всех подсудимых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В середине декабря Генпрокуратура в ответ на призыв открыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщала, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым 31 января завершился суд (он тоже проходил в Бухаре), в отдельное производство было выделено другое дело, фигурантами которого являются 39 человек.