6 февраля в Бухарском областном суде начался открытый судебный процесс по новому уголовному делу о событиях в Каракалпакстане, фигурантами которого являются 39 человек, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Дело рассматривает суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.

Согласно обвинительному заключению, по части 3 статьи 244 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) обвиняются:

Алымбай Мырзамбетов (1979 года рождения, безработный), Даулеткелди Надирбаев (1988, юрист Тахтакупирского филиала Народного банка), Камал Ешжанов (1999, безработный) Муратбай Пирлепесов (1978, индивидуальный предприниматель), Адилбек Сариев (1985, наёмный работник), Нусрет Бауетдинов (1970, безработный), Алйшер Шарапов (1989, наёмный работник), Онгарбай Мамутов (1966, лицо с инвалидность 2-й группы), Замирбек Таджимуратов (1988, безработный), Тимурбек Исмаилов (1997, учитель 12-й школы), Расул Султаниязов (1990, работник компании"Trans Less), Омирбек Курбанов (1986, индивидуальный предприниматель), Рахимжан Жумабаев (1992, водитель такси), Абзал Наурызбаев (1996, студент Каракалпакского государственного университета), Нурмухаммед Генжебаев (2004, безработный), Исламбек Аитмуратов (1993, осмотрщик вагонного депо «Кунград»), Айдос Есемуратов (1993, безработный), Куанышбай Бегалиев (1989, водитель компании «Транс йўл курилиш»), Манас Рахманов (1993, торговый агент кодитерского предприятия «Зарканд»), Амантай Сейтмуратов (1976, безработный).





По части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета):

Полат Есенгельдиев (1989, кондуктор вагона «Узбекистон темир йўллари»), Оралбай Досназаров (1977, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги»), Ислам Полатов (1999, безработный), Шарапат Аширбеков (1979, безработный), Дауранбек Раманов (1996, безработный), Абдималик Хожаназаров (1974, главный редактор газеты «Ел хызметинде»), Есимкан Канаатов (1981, корреспондент газеты «Ишонч», бывший корреспондент УзА).

По части 3 статьи 244 и по пункту «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам) обвиняются:

Рустам Досымбетов (1985, безработный), Конгратбай Бекполатов (1985, водитель компании «Берди-Транс»), Руслан Баимбетов (1988, водитель компании «Давлет Транс»), Куанышбай Бахиев (1988, индивидуальный предприниматель), Ислам Сапаров (1989, индивидуальный предприниматель), Нуратдийин Хабипов (1992, военнослужащий Нукусского городского охранного отдела Национальной гвардии), Заирбек Пиржанов (1986, водитель президентской школы).

По части 3 статьи 244, по пункту «а» части 3 статьи 104 и пункту «а» части 3 статьи 247 УК (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) обвиняются:

Нурсултан Дуйсенбаев (1998, сезонный работник), Нурсултан Байлепесов (1993, водитель), Алпамыс Жумабеков (1994, сезонный работник), Азамат Алланазаров (1997, водитель такси);

Кроме того, Асылбек Омирзаков (1991, индивидуальный предприниматель) обвиняется по пунктам «а, «в» части 2 статьи 166 (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 244 УК.





В отношении всех подсудимых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В середине декабря Генпрокуратура в ответ на призыв открыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщала, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым 31 января завершился суд (он тоже проходил в Бухаре), в отдельное производство было выделено другое дело, фигурантами которого являются 39 человек.