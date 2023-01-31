Посольство США прокомментировало итоги судебного процесса над 22 обвиняемыми по делу о событиях в Каракалпакстане.

«После завершения судебного процесса над 22 лицами, обвиняемыми в действиях, связанных с трагическими событиями в Каракалпакстане в июле прошлого года, посольство США продолжает призывать правительство выполнить свои обязательства в отношении общественной прозрачности и привлечь к ответственности любых сотрудников силовых структур, нарушивших законы Узбекистана», — говорится в сообщении.

С аналогичным заявлением Соединённые Штаты выступали в конце ноября — перед началом судебного процесса.

Как мы сообщали ранее, основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов был осуждён на 16 лет, Лолагул Каллыханова получил 8 лет лишения свободы условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым (получили по 5 лет ограничения свободы) освобождена из зала суда. Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.

В середине декабря после запроса парламентской комиссии по независимому расследованию событий в Каракалпакстане Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что факту применения оружия и специальных средств во время событий в Нукусе 1−2 июля и задержании обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов, привлечённых к охране общественного порядка, будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

По факту гибели двух граждан в рамках возбуждённых уголовных дел по статьям Уголовного кодекса органами прокуратуры ведутся предварительные следственные действия. По итогам следствия в отношении виновных лиц будет обеспечено принятие законных решений, заявляли в ведомстве.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее призвала Узбекистан срочно пересмотреть порядок применения светошумовых и дымовых гранат для контроля скоплений людей и исключить их из оснащения сотрудников ОВД, чтобы не допускать смертей и тяжёлых травм, таких как во время событий в Каракалпакстане.