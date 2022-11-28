Соединённые Штаты внимательно следят за начавшимися в Бухаре судебными процессами над 22 лицами, обвиняемыми в действиях, связанных с трагическими событиями в Каракалпакстане в июле. Соответствующее заявление распространило посольство США в Узбекистане.

«Мы призываем правительство выполнить свои обязательства в отношении общественной прозрачности и привлечь к ответственности сотрудников силовых структур, если они нарушили законодательство Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.

Дипломатическая миссия от имени США также призывала следственную комиссию, возглавляемую омбудсмена, опубликовать свои выводы как можно скорее.

Напомним, в США отреагировали на трагические события в Нукусе в первые дни июля. Спикер Госдепа Нед Прайс тогда заявил, что США поддерживают территориальную целостность Узбекистана и призвал власти защищать основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений. «Мы призываем власти провести полное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование случаев насилия в соответствии с международными нормами и передовой практикой», — отметил он в своём выступлении.

К «открытому и независимому расследованию насильственных событий в Каракалпакстане» призвал тогда и Евросоюз. В ЕС тогда отметили также быструю реакцию президента касательно конституционных поправок, которые вызывали несогласие населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в те же дни поручил дать справедливую оценку действиям всех участников события. Если силовые структуры превысили силу, они также должны быть привлечены к ответственности, заявил тогда он.

Судебный процесс по уголовному делу об июльских событиях в Нукусе открылся в понедельник, 28 ноября, в Бухарском областном суде.