Правоохранительные органы Узбекистана могли задержать бывшего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в международном аэропорту Ташкента, сообщил «Газете.uz» источник.

Сообщается, что экс-хоким вместе с семьёй был зарегистрирован на рейс HY 271 авиакомпании Uzbekistan Airways, который вылетел в турецкий Стамбул с задержкой. Рейс был запланирован на 16 января в 7:40.

В понедельник на совещании президент Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. «Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил глава государства.