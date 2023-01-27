В течение 2022 года в Ташкенте было официально зарегистрировано 1200 дорожно-транспортных происшествий, что больше, чем в предыдущем году (1073). Число погибших в авариях в прошлом году составило 136 человек, получивших травмы — 1463, сообщило столичное ГУВД.

Около трети всех ДТП — 32,5% — произошли с участием пешеходов. С участием несовершеннолетних произошло 169 ДТП, в результате 17 детей скончалось и 56 получило травмы.

Наиболее распространённой причиной аварий стало превышение скорости — 370 случаев. В 143 случаях водители проигнорировали запрещающий сигнал светофора, 8 аварий произошло с участием водителей в состоянии опьянения. 73 ДТП привели к тяжёлым последствиям.

По итогам 2021 года данные по смертности и травматизму в ДТП отдельно для Ташкента не публиковались. За 11 месяцев того года в Ташкенте произошло 524 ДТП с участием пешеходов, в которых погибло 32 и травмы получило 487 человек.

В 2021 году в Узбекистане было зафиксировано 10001 ДТП, что на 43,24% больше, чем в пандемийном 2020 году (6982). Жертвами аварий за тот год стало 2426 человек (263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года. Травмы получило 9230 человек — на 40% больше, чем годом ранее. Статистика за 2022 год пока не публиковалась.

С середины января разрешённая скорость движения транспорта в Ташкенте в пределах Малой кольцевой снижена с 70 до 60 км/ч. В Ургенче и Намангане такое же ограничение распространяется на весь город, в других регионах — на отдельные участки улиц и дорог.