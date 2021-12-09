С 1 января по 30 ноября в Ташкенте с участием пешеходов произошло 524 дорожно-транспортных происшествия, сообщила пресс-служба столичного ГУВД. В них погибло 32 пешехода, 487 человек получили разные телесные повреждения.

«Такие трагедии не всегда происходят по вине водителей: иногда сами пешеходы нарушают установленные правила и становятся неожиданным фактором на дороге», — говорится в сообщении.

«Поэтому сотрудники дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД Ташкента уделяют большое внимание профилактическим мерам», — отмечается в сообщении.

По данным управления, за 11 месяцев административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения были составлены в отношении 101861 пешехода.

Ранее сообщалось, что в январе-октябре в Узбекистане было зарегистрировано 7681 ДТП, в котором погибло 1964 человека и травмы получило 6886 человек.

В июне «Газета.uz» публиковала интервью с командой российских экспертов, где разбиралось, почему большое количество ДТП в стране связано с наездом на пешеходов.

Эксперты называют основной причиной «системные проблемы» — очень высокую разрешённую скорость движения транспорта и неправильную организацию дорожного движения: слишком широкие улицы и полосы, отсутствие островков безопасности, большое количество нерегулируемых переходов через многополосные улицы, неправильная геометрия перекрёстков и другое.