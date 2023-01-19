Республиканская специальная комиссия по вопросам безопасности дорожного движения протоколом от 17 января утвердила снижение разрешённой скорости движения транспорта на отдельных улицах Ташкента и других регионов Узбекистана с 70 до 60 км/ч.

Как сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД, в столице ограничение скорости в 60 км/ч будет действовать на всех улицах в пределах Малой кольцевой автодороги.

Полный список улиц и дорог в других регионах, на которых скорость снижена, доступен по ссылке.

Напомним, что на отдельных участках улиц предлагалось снизить скорость до 50 км/ч. Об этом в сообщении СБДД не говорится.

«Газета.uz» подробно рассказывала, как проходило обсуждение вопроса снижения скорости в столичном кенгаше народных депутатов. Народные избранники сначала выступили против этого, но после критики общественности единогласно одобрили решение.