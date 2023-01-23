Компания Veolia Energy Tashkent самостоятельно пересчитает плату за теплоснабжение для жителей Ташкента, сообщила пресс-служба предприятия.

«Если вы столкнулись с перебоями в теплоснабжении по причине несоблюдения температурного графика тепловырабатывающими и теплоснабжающими предприятиями, то перерасчёт будет произведён специалистами Veolia Energy Tashkent самостоятельно», — говорится в сообщении.

По данным компании, потребителям не нужно вызывать инспектора и составлять акт об отсутствии или поставки тепловой энергии ненадлежащего качества.

Акт будет составлен районным управлением теплосбыта Veolia на основании данных диспетчерских. В распоряжении компании есть информация, когда показатели тепловой энергии перестали соответствовать нормам.

Перерасчёт будет осуществлён за весь период поставки теплоносителя ненадлежащего качества.

«Просим принять во внимание, что если Veolia Energy Tashkent обеспечила транспортировку теплоносителя надлежащего качества до цоколя дома, а проблемы с отоплением или ГВС связаны с внутридомовой инфраструктурой, то перерасчёт произведён не будет», — отмечается в заявлении. Ранее компания подробно рассказывала о таких ситуациях.

Потребители могут ознакомиться с актом по перерасчёту в районных управлениях теплосбыта. Перерасчёт можно будет увидеть в персональном кабинете после окончания работ по настройке биллинговой системы.

Как и кому делается перерасчёт

По данным Veolia, в соответствии с «Правилами оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных жилых домах», перерасчёт за отопление в случае некачественного и несвоевременного предоставления услуги теплоснабжения населению производится в следующих случаях:

в связи с поздним подключением жилого дома к отопительной системе;

в случае некачественного теплоснабжения или отсутствия теплоснабжения по причине низких параметров;

в случае аварийных ситуаций или каких-либо повреждений.

В вышеперечисленных случаях производится перерасчёт в соответствии с пунктами 131, 132 правил. Допустимая продолжительность перерыва отопления составляет не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца.

Акт об отсутствии поставки тепловой энергии или поставки тепловой энергии ненадлежащего качества является основанием для перерасчёта размера платы за услугу по теплоснабжению.

Произведённый перерасчёт за услуги теплоснабжения учитывается в следующем расчётном периоде в соответствии с пунктом 136 правил.

В некоторых районных управлениях ИП ООО «Veolia Energy Tashkent» уже начаты процедуры перерасчета.