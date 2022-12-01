Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent подготовила инструкцию для потребителей о том, куда обращаться и как действовать в случае каких-либо проблем с отоплением или горячей водой.

«Почему у кого-то батареи пышут жаром, а у кого-то едва теплятся? Как устроена система теплоснабжения города Ташкента и каким образом распределяется ответственность за подачу горячей воды и отопления до потребителей? Для того, чтобы ответить на эти часто возникающие вопросы, необходимо прежде всего наглядно пояснить как выглядит система централизованного теплоснабжения Ташкента, в которой участвуют несколько звеньев», — отметили в компании.

Решить проблему недополучения горячего водоснабжения (ГВС) и отопления может только та организация, в чьей зоне ответственности возник сбой, подчеркнули в Veolia Energy Tashkent.

Какая организация и за что отвечает?

Разделение ответственности между поставщиком тепловой энергии (Veolia Energy Tashkent) и исполнителем (потребителем) регламентируется Правилами оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах (утверждены постановлением Кабинета министров №194 от 15 июля 2014 года).

Границей раздела балансовой принадлежности является цоколь многоквартирного дома (если тепловой пункт расположен внутри здания) или фланцы входных задвижек элеваторного узла со стороны тепловых сетей (если тепловой пункт расположен снаружи здания).

Таким образом, Veolia Energy Tashkent транспортирует тепловую энергию через тепловые сети от Таштеплоцентрали и Ташкентской ТЭЦ до цоколя или элеваторного узла отопления дома.

Управляющая компания подаёт тепло дальше, в квартиры, через внутридомовые системы отопления и отвечает за надлежащее техническое состояние и эксплуатацию внутридомовых отопительных систем (профилактический ремонт, контроль, наладка, промывка и устранение дефектов в тепловых узлах).

В свою очередь, собственники квартир отвечают за состояние и исправность внутриквартирных отопительных устройств (радиаторов, батарей).

Согласно вышеупомянутым Правилам оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах, собственникам квартир запрещается вносить изменения во внутриквартирные отопительные устройства. Такие нарушения, как установка системы «тёплых полов» за счёт горячего водоснабжения, увеличение секций в радиаторах и т. д. , напрямую влияют на гидравлическое сопротивление и недополучение нужного объёма тепловой энергии другими квартирами, подчеркнули в компании.

Как определить, на чьей стороне проблема?

В первую очередь нужно убедиться, что до дома доходит тепловая энергия надлежащего качества. Для этого попросите представителя управляющей компании показать данные приборов, установленных в точке раздела балансовой принадлежности (на цоколе или фланцах входных задвижек элеваторного узла). Они должны быть следующими:

температура от 50 до 75 градусов Цельсия;

давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см²) до 0,45 МПа (4,5 кгс/ см²).

Если показатели в норме, значит Veolia Energy Tashkent поставляет дому тепловую энергию надлежащего качества и причину нужно искать на стороне управляющей компании, подчёркивается в инструкции.

Неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание внутридомовых отопительных систем со стороны собственников или управляющей компании может повлечь за собой перебои в подаче отопления в отдельных квартирах, в отдельных подъездах или в масштабе всего дома.

Что делать, если показания приборов не соответствуют нормам?

В этом случае необходимо подать заявку в районное управление Veolia Energy Tashkent. Инспектор составит акт с указанием параметров для дальнейшей работы над ситуацией.





Что делать, если отопление или горячую воду отключили вообще?

Отключение может быть связано с аварией на магистральном трубопроводе. В этом случае следует проверить официальный Telegram-канал Veolia Energy Tashkent. Тут поставщик тепловой энергии информирует о форс-мажорах и указывает сроки восстановления подачи отопления и горячей воды.