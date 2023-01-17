В сети распространилось видео, на котором группа граждан зашла в здание электроснабжающего предприятия с требованием восстановить подачу электричества.

Одна из женщин приставила нож к горлу сотрудника предприятия и сказала: «Включишь или нет?» В ответ сотрудник заявил: «Если хочешь зарезать, зарежь».

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, инцидент произошёл 16 января в Ташкентской области (ранее в сети ошибочно сообщалось, что на видео Кашкадарья). Несколько жителей, недовольные отключением электричества, вошли в диспетчерский пункт электроснабжающего предприятия Чирчика.

«35-летняя женщина (В. Н.) оказала сопротивление и угрожала убийством кухонным ножом электромонтёру Чирчикского городского предприятия электроснабжения, который принял меры по предотвращению хулиганских действий», — говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел ОВД Чирчика возбудил уголовное дело в отношении В. Н. по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы от 3 до 5 лет.

Ведётся следствие.

В компании «Региональные электрические сети» добавили, что электромонтёру Ихтиёру Холметову была оказана первая медико-психологическая помощь. Установлено, что он не пострадал.

Днём ранее жители махалли «Хумо» в Чирчике перекрывали дорогу из-за отсутствия электричества. В махаллю приехал хоким города Даврон Хидоятов. Он принёс извинения и сказал, что аварии происходят из-за повышенного потребления. Свет в махалле подключили.